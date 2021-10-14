高雄暗夜大火 死亡恐達30人 疑菸蒂釀災

高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2點多失火，火舌從一樓往上竄燒。(記者劉學聖／攝影)

高雄鹽埕區城中城大樓今凌晨失火，高雄市消防局從早至今，已救出62人送醫，其中14人無呼吸心跳，還有8人死亡。消防局長李清秀表示，死亡人數可能達到30人。

傳出火災發生前有情侶爭執丟菸蒂等事，是否是人為因素釀災，高雄市長陳其邁說，火調人員持續在做火場鑑識調查，警方也調閱監視器要深入追查。

李清秀今天下午1點再度說明，目前救出62人送醫，之中有14人OHCA(無呼吸心跳），還有8人死亡。死亡人數可能超過30人，這包含目前救出OHCA的14人部分。

李說，目前7到11樓搜救進度還在持續當中。7、8樓第一次搜索完畢，現在9、10、11樓還在持續搜索中。

警、消初步訪查，起火點在大樓1樓入口處，正追查起火原因。警方調閱城中城大樓對面新鹽埕大陸樓監視畫面，今天凌晨2點44分，畫面拍到府北路城中城大樓入口處，有一團小火光閃電動，不久，火勢引燃，10多分鐘，1樓全陷入火海。

高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2點多失火，火舌從一樓往上竄燒。(記者劉學聖／攝影)

據了解，城中城在二、三十年前是百貨公司，四、五樓為廢棄電影院 ，7至11樓為住宅，共登記72戶但因是分租，恐怕實際有100多戶。大火從1樓往上燒，燒到7樓，因是商業大樓，有很多助燃物，火勢不易控制，並在房間悶燒，整棟大樓裡都是濃煙。

高雄市鹽埕區府北里長林傳富說，因為房租便宜，所以居住者大多是老弱婦孺，住戶有不少失智 長輩、行動不便者。