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疫情暫停進移工 外籍看護大漲價

記者蔡容喬、陳雅玲／台北12日電
近兩年因疫情關係，台灣引進移工陷於停頓，國內移工市場大缺工，看護工搶轉廠工、坐地起價開高薪，甚至逃逸成黑工，亂象頻傳。（本報資料照片）
近兩年因疫情關係，台灣引進移工陷於停頓，國內移工市場大缺工，看護工搶轉廠工、坐地起價開高薪，甚至逃逸成黑工，亂象頻傳。（本報資料照片）

不少家有年邁失能者，需長年倚賴外籍看護工照顧，近兩年疫情關係，台灣引進移工陷於停頓，移工大缺工，外籍看護工又搶著「洗工」為廠工，外籍看護工坐地起價，甚至逃逸成黑工，亂象頻傳，雇主花大錢又請不到穩定照護人力，成疫情下最大受害者。

從事看護仲介工作的阿慧說，移工現在只出不進，台灣移工人力正在洗牌，有同業轉而向雇主收取高於行情三倍到5倍的買工費，還聽到業界為生計轉為地下化。

這些人會叫其他仲介手上的移工逃跑，更過份一點的，還會動腦筋到自己旗下的合法移工，等於是兩面賺。先跟雇主收買工費，等移工跑了，再幫忙他們找薪資願意開到3萬元（台幣，下同）的非法雇主，一人抽到5000元，利潤是合法程序的三倍多。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會顧問張姮燕說，今年1月到6月間，已有2000多名家庭看護工轉到工廠，等於讓2000多名有長照需求的家庭，頓時失去照護人力，即使勞動部最近祭出移工跨業轉換限制新規，仍無法遏止外籍看護人力持續流失。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立認為，政府應該要有專案措施，協助機構與民眾解決問題，也要趕快增加老人照顧體系的量能。

張姮燕說，勞動部負責從國外引進移工，以勞資糾紛思維在管理，工廠請移工是為了降低人力成本，看護都是用巴氏量表申請進來的，看護移工是照顧老病者，這是社會福利問題，怎會當成勞動議題在看呢？

勞動部勞動力發展署組長薛鑑忠表示，看護工是否由衛福部接手管理，這涉及政策改變，須經跨部會協商；看護工轉換至廠工人數增加的狀況，勞動部8月底修正轉換準則，須由同行業優先聘雇，如果移工刻意以怠工等方式轉換雇主，這是違反就服法的具體事證，可以廢聘遣返回國。

台灣 疫情 遣返

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