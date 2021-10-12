闖農田、啃植被…梅花鹿復育爆量 恆春生態危機

梅花鹿復育有成，卻因數量過多，造成環境生態危機，農田被侵害、植被啃食殆盡。(圖：林試所提供)

民國七十年代，梅花鹿野外絕跡，政府在屏東恆春社頂成立梅花鹿復育中心，歷經三、四十年努力，因繁殖後野放有成，當地目前至少有二、三千隻梅花鹿，卻也造成環境生態危機，農田被侵害、植被啃食殆盡，各單位頭疼不已。

包括墾丁國家公園、農委會畜試所、林務局、林試所日前還為此在當地現勘、開會找解方，這也是官方首度正視梅花鹿帶來的生態危害。

農委會林試所技術服務組長劉一新說，梅花鹿是草食動物，進到農田內會造成農損；畜試所在恆春種植的大片盤固草牧草區，是我國肉牛與羊的研究中心，但本來要給牛羊食用的牧草也被梅花鹿啃食光，對牛羊食源造成衝擊，畜試所還須再買牧草幫牛羊過冬。

保育原生植物 也被吃掉

畜試所所長黃振芳說，早年梅花鹿在平地到處都是，後來因為人類獵捕，野外數量幾乎沒有，最後在民間部分變成經濟動物生產鹿茸，現在則是因為數量太多，因此會向外覓食，除了會來吃牧草，也會進入鄰近的農業生產區域啃食作物，附近還有一些保育原生植物也一併被吃掉了，若找不到東西吃，甚至會去啃樹皮，導致樹木死亡。

劉一新甚至說，附近有高位珊瑚保留區，梅花鹿會把保留區底下的植被吃光光。

先設圍欄 保護重要植栽

林務局表示，由於恆春地區土地涉及許多單位，日前各相關單位到屏東開會討論梅花鹿問題，結論原則上仍以墾丁國家公園為主管單位，但相關單位都會給予協助，如林務局會補助經費讓林試所在自然保留區設置圍欄，以免重要植栽遭到梅花鹿啃食，但保留區範圍太大，目前會先以重要區域為優先，但部分圍欄裡面已有梅花鹿生存，國家公園也在測試更安全的捕捉方法。

不過黃振芳也說，各單位為防範梅花鹿雖設電網、圍欄，但因梅花鹿會跳高，只能重點防堵，沒辦法全面性避免梅花鹿入侵，這些措施都只治標不治本。