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男廚工假扮老闆騙女8萬包養 約會性侵判刑4年

記者卜敏正／嘉義11日電
小美透過網路受騙到嘉義，被陳男性侵得逞。(示意圖／Ingimage)
小美透過網路受騙到嘉義，被陳男性侵得逞。(示意圖／Ingimage)

嘉義陳姓男廚工透過網路認識住北部女子小美(化名)，謊稱工廠老闆，提出每月8萬元台幣包養；小美信以為真，搭高鐵到嘉義市，自付汽車旅館費入住等陳男，卻被強制性侵得逞。小美報警後，檢警依強制性侵罪起訴，法院判處有期徒刑4年，可上訴。

住北部年約30歲的小美因為情傷，去年8月透過網路交友平台認識在嘉義擔任廚工的陳男。陳假稱是老闆，每月可提供小美8萬元金錢援助，隨即和小美加LINE聊天。小美心動後，隔天即搭乘高鐵南下嘉義，和陳男相約到嘉義市某汽車旅館赴約。

小美向檢警表示，當天身上已沒多少錢，入住汽車旅館、叫外賣費用都是她付的，她在房內等待，見陳穿短褲赴約，雖質疑陳穿著、言談不符社會地位，不像公司老闆，但陳講得天花亂墜，強調先住一晚，隔天會開車載她回北部，還會買禮物送她。她因房間費用是她付的，沒錢希望陳援助，才陪同入住，陳睡旁邊。

判決書指出，小美隔天到樓下用餐，發現陳男沒有開車，驚覺受騙上樓斥責陳說謊，卻被陳拉回床上強制性侵，小美身上因此出現多處瘀青；小美被性侵後覺得遭玷汙、立即到浴室沖洗，陳趁隙逃離，小美才報警處理。

警調閱監視器依車牌號碼，發現該機車為陳男父親所有，將陳帶回訊問，陳坦承發生性行為後趁女子洗澡時逃離現場，但辯稱當時是在安撫小美後，經同意才發生性關係，而且前晚就已發生過關係，否認性侵。

法官認為，陳為滿足一己私慾，竟不顧女方以肢體動作拒絕，仍以強暴方式對女子性交，欠缺尊重女性身體自主權觀念，犯後未坦然面對己身犯行，亦未徵得女方諒解或賠償損失；審酌一切情狀，判處有期徒刑4年。

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