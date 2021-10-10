新制軍事訓練役男台北街頭「操練」 軍方哭笑不得

國軍甫宣示軍事訓練役男要「下部隊」接受更高強度的訓練，有7名在陸軍206旅完成新制5個星期入伍訓的軍訓役男日前集結北上台北火車站一帶，穿著軍中迷彩體育服、短褲，以「快閃」酷SO的形態，公開在人潮簇擁的街頭廣場、班馬線「表演」入伍訓練打靶、部隊行進、精神答數、行進間敬禮動作。圖／取材自Instagram

台灣軍方甫宣示軍事訓練役男要「下部隊」接受更高強度的訓練，有7名在陸軍206旅完成新制5個星期入伍訓的軍訓役男日前集結北上台北火車站一帶，穿著軍中迷彩體育服、短褲，以「快閃」酷SO的形態，公開在人潮簇擁的街頭廣場、班馬線「表演」入伍訓練打靶、部隊行進、精神答數、行進間敬禮動作，引起民眾側目。軍方哭笑不得，只能說這是年輕役男自己的服役紀念，此舉未經核定，會導正他們的法紀觀念。

影片來源：聯合新聞網

役男們以IUN.TW帳號，在IG上傳這部街頭表演影片，營內保防系統巡查時發現要求取下，卻已來不及阻擋別的網友備份。影片中「參與」行動的役男有7人，他們穿著寬鬆的迷彩內衣，配砲砲的短褲和黑白襪與運動鞋，一望即知是「入伍生」，他們在台北多處街頭趴地表演射擊時刻，來往於斑馬線表演精神答數，還帶隊行進於騎樓，步伐整齊地向周邊路人大喊「長官好」。影片取名：「當兵當瘋了。」

據了解，這部影片是「206旅4營新兵慶祝同梯簽志願役自發活動」，軍方稱是年輕人為紀錄服役的舉動。但這是首批接受「新制」軍事訓練役訓練的役男，舉措難免牽動軍中敏感神經。

陸軍第六軍團指揮部10日表示，所屬206旅軍事訓練役李姓訓員等人，於10月9日休假期間，自發性在營外拍攝快閃影片，經查渠等係為紀錄服役歷程，未經單位核准，亦未周延考量拍攝內容。六軍團指出，後續將導正訓員法紀觀念，並持恆精進各項教育 訓練，維繫部隊戰力。