全台每14人就有1人情緒障礙 面對憂鬱 6成4願告知他人

你還好嗎？10月10日不只是中華民國國慶日，也是「世界心理健康日」。本報系「願景工程」最新調查發現，全台平均每14人中就有1人坦言曾受情緒問題所苦。

依照世界衛生組織研究，2020年造成人類失能的疾病，憂鬱症 是首位，根據衛福部統計，2019年因為情緒障礙症就醫人數達209萬人，占人口的9%。依「願景工程」調查，情緒疾病確實是台灣 社會應該正視的問題，全台12歲以上受訪民眾中，有7%坦言自己曾被診斷有情緒障礙相關病症（憂鬱症、躁鬱症等）；如果罹病，七成七民眾會找醫師、心理師或諮商師幫忙，僅二成一不願尋求專業協助。

「願景工程」去年調查讀者最想閱讀的三個專題，「是精神病，沒關係啊」是其中之一，受年輕族群關注。今年世界網球好手大坂直美、體操好手拜爾斯、台灣知名YouTuber阿滴等名人，都不約而同地現身談論憂鬱症。

名人公開談論自己的憂鬱症病情，調查發現，除了有六成四民眾認為這有助他們瞭解情緒障礙症外，另有三成九民眾表示認識的親友中有確診者，顯示社會對於情緒障礙症的認知及接受度都提高。調查發現，如果罹患憂鬱症或躁鬱症等，三成二的人不想說，但有六成四民眾願意告知他人。

職場中，也可以見到同理心。遇到同事患有情緒障礙時，在需要分組合作的情形下，雖有7%的人坦言會刻意避開，但有一成七願意主動合作，七成四保持平常心；若是患有情緒障礙的同事必須常請假或無法勝任工作 時，更有高達八成三民眾願意幫忙分擔工作，和願意幫助因糖尿病或洗腎等重要器官失去功能同事分攤工作的比率相當（八成五），並不會另眼相待。

不過，曾罹患情緒障礙，仍是求職阻力。調查發現，如果身為人資主管，五成九會傾向不錄用患有憂鬱症或躁鬱症等精神疾病的應徵者，二成六自認不受影響，8%更願意給予機會。職場上錄用情緒障礙患者的遲疑，也影響民眾的病史告知意願。雖有四成八會主動告知主管或老師過往病史，但也有四成七選擇隱瞞，二者相當。

相較於職場，民眾對親密關係的態度顯得更謹慎。若交往對象在感情發展初期告知患有情緒障礙，有三成五民眾坦言可能選擇分手，五成九會繼續交往；若是婚前發現患有情緒障礙，四成七民眾選擇暫緩結婚，一成二會取消婚禮，近四成如期結婚。即便只是交往對象的家人有情緒障礙，也有一成七民眾可能會分手。