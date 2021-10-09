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新聞眼／解決低薪 蔡政府不能再只靠撒幣

記者 葉冠妤
基本工資審議委員會8日敲定，明年基本工資月薪及時薪都調漲5.21%，政府承諾提出配套是讓資方點頭的關鍵之一。（記者蘇健忠／攝影）
基本工資審議委員會8日敲定，明年基本工資月薪及時薪都調漲5.21%，政府承諾提出配套是讓資方點頭的關鍵之一。（記者蘇健忠／攝影）

今年5月中旬，隨著疫情升溫，一度為基本工資調整案添變數，所幸有經濟成長率的神助攻，讓蔡政府達成年年調漲的目標，但真正促成資方點頭的主因，不是經濟指標，也非景氣回暖，而是政府連日放話安撫的配套措施。不過「大補帖」要發揮功效，必須對準適用對象、補貼數額與期限，否則不是看得到、吃不到，也可能「補過頭」。

據了解，有資方代表8日在會議上指出，部分中小、微型企業平常沒有報稅或作帳，根本拿不出可申請補貼的證明，擔憂重演紓困4.0的「看得到、吃不到」窘境，反倒讓乖乖配合調漲基本工資的邊際產業成了冤大頭。

不只配套措施適用資格，補貼期限也成大哉問。有資方團體建議補助應長達一年，但疫情如今趨緩，內需產業也漸復甦，假設實施期間跟著紓困條例走，訂到明年6月底，但百工百業在今年底就恢復榮景，若再繼續補貼下去，等同於補過頭，扶助受創產業的美意，恐淪落成圖利雇主的亂撒幣。

再者，長年被視為勞動部「小金庫」的就安基金，當初設置目的是促進就業、提升勞工福祉、處理移工聘僱管理事務，卻長年遭濫用，若這次是以就安基金作為配套措施財源，拿去補貼雇主，恐怕也有失正當性。

此外，基本工資雖然連六漲，薪資看似大幅推升，但單就提升基本工資，仍無法解決台灣長年的低薪沉痾，除非多數企業也跟進提高加薪幅度，否則除了兩百多萬名的邊際勞工，其餘廣大勞工還是在低薪苦海裡載浮載沉，眼睜睜看著自己的薪水就快逼近基本工資。

若蔡政府真有心處理薪資成長低緩問題，讓所有勞工「有感」，應想辦法提升企業加薪意願，如實施薪資透明制度，或增設勞工董事、提升工會組織率，強化勞工與資方議價能力等，否則光靠提升基本工資是絕對不夠的。

勞工 基本工資 紓困

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