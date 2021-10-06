台灣預測氣候變遷 用諾貝爾物理獎系統

研究暖化 獲諾貝爾物理獎

諾貝爾 物理獎昨揭曉，首度頒給氣象學家，有「溫室效應之父」之稱的美籍日裔學者真鍋淑郎、德國學者哈斯曼摘下桂冠。學者描述，兩人半世紀前就開始研究全球暖化 ，當時無人相信會成真，直到近五年地球發燒，才明白他們的貢獻。台灣 目前用於預測氣候變遷的「台灣地球系統模式」，就是奠基於他們的研究成果。

中研院環境變遷中心特聘研究員許晃雄描述，兩人是研究全球暖化的始祖，今年90歲的真鍋淑郎，約半世紀前就開始探討二氧化碳加倍後，對地球的影響，或以研究解釋大氣層溫度為何這樣分布，據此建構虛擬地球模型，預示全球暖化。哈斯曼則是發展非線性理論來解釋氣候變遷。

許晃雄說，半世紀前沒人認為這些預警會成真，還反問「地球怎麼可能暖成這樣？」直到近幾年地球「暖得有感」，人們才知道，他們的研究已揭示人類社會如何走向危險、極端暖化的未來。

統計物理是協助建構模型來了解地球的一大學術領域，今年諾貝爾物理獎第三位得主、義大利學者帕里西，正以他在這方面的貢獻獲獎。清大物理系特聘教授林秀豪以人類社會比喻，一個社會就如一個統計系統，人與人之間產生連結，就是所謂交互作用；更難的是，生活中許多事物的結構是無序的、亂糟糟的，比如玻璃，無法用單一公式解開，而帕里西研究的「複雜系統」嘗試解開這些無序問題。

不過林秀豪坦言，帕里西的研究在物理學界相當冷門；陽明交通大學物理所教授林及仁進一步說，物理系僅相關領域高階學生，如修習「粒子物理」或「場論」課程的碩博生，才會接觸到其研究貢獻。

林及仁表示，帕里西幾乎一輩子都待在羅馬，話不多，是典型的天才型學者。他不只在統計物理貢獻良多，還是高能物理領域的佼佼者。有一道用於了解質子內部結構的方程式，正是以他的名字命名。