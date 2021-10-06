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屏東挖眼案炸鍋 潘孟安、蔡英文遭批沒有同理心

記者潘欣中、陳弘逸╱綜合6日電
挖眼案受害者潘姓女店員經治療逐漸好轉，可望一至二周後出院。(圖：本報系聯合報讀者提供)
挖眼案受害者潘姓女店員經治療逐漸好轉，可望一至二周後出院。(圖：本報系聯合報讀者提供)

屏東「挖眼案」向上延燒，不僅憤怒網友灌爆屏東縣長潘孟安臉書，中廣董事長趙少康昨也質疑，挖眼案震驚社會，蔡英文總統卻選擇漠視，只關注自己Instagram追蹤是否突破90萬人。

高樹鄉超商女店員9月26日遭列管思覺失調症患者挖眼攻擊，善款不斷湧入。屏東縣長潘孟安迄今未探視受傷縣民，前晚潘的臉書發文「屏東寵物公園」完工訊息，被網友怒火洗版，酸「狗比屏東人的眼睛重要？」、「開個捐款帳戶很困難？」、「屏東女兒受到這樣待遇，大家長卻只一篇文帶過」。

面對民眾批評，潘孟安昨天都未現身，但到晚間在衛生局官員陪同下，赴醫院探視經歷兩次手術搶救雙眼的女店員，一行人停留約50分鐘。據店員的母親轉述，潘孟安見到女兒先是鼓勵「要趕快好起來」，也有送上慰問金，至於慰問金的金額，因為不方便檢視，所以不清楚數目。

屏東副縣長吳麗雪也說，她曾到高雄長庚探視傷者，轉達縣長關心及代發慰問金，潘也致電拜託院方全力協助。

吳麗雪說，縣府擔心女店員因暴力攻擊產生心理創傷，由醫院社工安排諮商，出院後也會請心理諮商師關懷；至於後續醫療和生活費用，縣府與家屬討論後，受限條例，政府無法為個人開募款帳號，家屬提供私人帳戶，鹽埔家庭服務中心為媒合窗口，近日電話不曾停過。

高雄長庚醫院表示，2日由耳鼻喉科及整形外科團隊重建眼窩內壁骨折，目前恢復良好，未來一周做精神評估治療、心理諮商及用藥控制，預計一至兩周後可出院；院方並啟動補助機制，自費醫療費用由醫院全額補助。

趙少康昨臉書指出，2016年，蔡英文說，「我的責任，就是讓每一個可能掉出這張網外的邊緣人，都可以被這張網接住」；四年後，社工人力依舊短缺，蔡總統在2020就職典禮說，「新政府會用最嚴肅的態度和行動來面對」。但從小燈泡事件、桃園公園隨機殺人事件、牙醫割喉案、華山草原分屍案、鐵路殺警案等，直到去年的大馬女學生台南遇害事件，民眾開始懷疑，五年過去了，蔡政府到底做了什麼？

臉書 蔡英文 趙少康

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