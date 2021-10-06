冷眼集／屏東挖眼案 5星縣長犯3大錯

屏東縣長潘孟安臉書被網友瘋狂洗版，留言要他出來面對。(圖：屏東縣府提供)

屏東挖眼案震驚全台，五星級屏東縣長潘孟安卻成箭靶，臉書 被憤怒網友灌爆。9月26日事發至昨，潘孟安臉書9天總計發文33篇，只有1篇遺憾社會安全網有漏失，其他貼文不是疫苗 政績，就是談金鐘獎、推廣旅遊，屏東宛如化外之地，在潘孟安的臉書，挖眼案只占1/33分量，難怪全台網友炸鍋，心疼「屏東女兒」處境。

事情發生在9月26日，事隔3天，潘孟安才在臉書貼文，「因為社會安全網的漏失，發生精神疾病患者攻擊超商 店員的事件，我們感到十分遺憾」；事發第9天，潘孟安貼文，「屏東寵物公園2.0完工，毛小孩同樂，今天是世界動物日，屏東愛護毛小孩」。

屏東縣受限法規，無法幫個案設立募款專戶，已經激怒許多網友；5日毛小孩貼文一出，怒火一發不可收拾，上千篇留言質疑，「我也是愛狗人士，但沒辦法理解，人竟然不如狗」、「看了這幾天五星級市長的貼文，感覺挖眼還真的只是遺憾，其他什麼都沒有」。

面對民怨沸騰，副縣長吳麗雪昨天出面說明。縣府團隊嘆「有苦說不出」，吃悶虧被不理性網軍壓著打，強調該做都有做，縣府於法不能發起個案專戶募款，絕無置身事外，社會處一路關懷，提供諮詢電話協助家屬處理捐款，縣長第一時間即拜託高雄長庚醫院協助。

縣府強調，衛政單位多次開會，加強橫向聯繫與追蹤，不讓精神病患成為社區隱形危機，避免憾事重演，指縣府冷漠、消極不是事實。

潘孟安被評為五星縣長，屏東國慶煙火、推廣國境之南旅遊，都曾大獲好評，臉書經營有聲有色，這次危機處理卻犯三大錯：一、地方社會網安全破洞，二、解釋不清無法幫個案設募款帳號質疑，三、宣傳狗公園失同理心。網友批評或許夾雜情緒，不理解事情全貌，但野火足以燎原，相較於民間持續送暖，公部門被批過於冷血。

臉書雖非施政全貌，卻是外界一窺縣政的平台。潘孟安大部分臉書貼文放在吃喝玩樂打疫苗，對於民眾最有感的社會治安卻吝於發文，儘管縣府解釋「做得比說得多」，但潘孟安對挖眼案的態度和溫度，民眾已經冷暖自知。