千名僑胞參加國慶 僑委會盼充分運用五倍券

國慶將至，僑委會5日起受理海外僑胞報到，僑委會副委員長送蓮霧禮盒等給搶到頭香的僑胞廖貴興。(記者張加／攝影)

雙十國慶將至，僑委會今起受理海外僑胞報到，今年由旅居澳洲逾30年的僑胞廖貴興搶得頭香，這是他第11次參加雙十慶典活動；僑委會副委員長徐佳青指出，今年與去年皆受新冠肺炎疫情 影響，約千名僑胞參加，配合「疫後振興」補助金額調至每人3000元台幣，徐佳青也鼓勵僑胞充分運用五倍券。

僑務顧問、經營義勝農場的廖貴興，今早不到6點便從新竹出發，搭大眾運輸到台北僑委會，他只是想早點報到，沒想到會搶到頭香。

徐佳青頒發紀念狀給廖貴興，另送上蓮霧禮盒，希望僑胞多支持台灣 水果，也盼所有歸國僑胞充分運用今年的五倍券。廖貴興說，他會用五倍券買水果、參加旅遊行 程、到餐廳吃飯，五千塊很快用完了，希望僑胞多用五倍券照顧餐飲、旅遊業，以及果農。

徐佳青致詞時，也提到台灣申入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），有許多會員國對台友善表態，我方樂觀期待，也希望各地僑胞能繼續支持。

徐佳青表示，往年沒有疫情的狀況下，交通航班相對穩定，108年(2019年)之前的國慶大典，大約有三、四千名歸國僑胞；去年疫情嚴重，仍有近千位僑胞，今年狀況也跟去年差不多。

僑委會指出，為配合「疫後振興」，今年放寬僑胞於去年1月1日入境者也可申請慶典旅遊補助，且補助金額比照去年，較108年每人新台幣2400元，調增為每人新台幣3000元，同時擴大參訪地點。

據僑委會資料，今年返台最年長（80歲以上）的僑胞共計14位，分別來自北美洲、中南美洲、亞洲及大洋洲；來自地域最遠的非洲僑胞共計10位；另來自中南美洲僑胞共計36位。