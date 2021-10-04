雙十影片出糗／新設公司屢獲青睞 限制性招標惹疑

外交部委外製作雙十影片誤植玉山畫面，台北市議員游淑慧表示本案是限制性招標，質疑外交部怎麼驗收的。(本報資料照片)

外交部製作雙十影片，開頭標明「玉山主峰」空拍畫面，被山友指認誤植為瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區畫面，影片製作阿賴耶電影 也出面道歉。台北市議員游淑慧3日在臉書 質疑，本案是限制性招標，不是公開招標。游質疑，這是限制性招標的水準？覺得有點難以想像，外交部怎麼驗收的？

游淑慧說，若外交部採限制性招標委託製片公司，代表這一家公司技術水準有「特別獨到」之處。但游也說，這家阿賴耶電影2018年10月6日才設立登記，馬上投標外交部10月9日標案，然後「幾天後」就得標了。

游也提到，四個月後，2019年2月這家公司又得標外交部標案外交部策製2019年「國際睦誼創意國情短片」委外案，當時就變成用「限制性招標」。可見，外交部對這家製作公司深具信心，才會一家新成立幾天的公司，就能不斷委以任務，而且這家公司在公部門中，似乎也只跟外交部合作。

游提出三點意見，第一，政府驗收影片時，一定要確認所有「非原創、引用他處」的畫面，都有獲得同意授權，就算沒發現弄錯，但該拍攝團隊誤用瑞士的阿彭策爾山區畫面，有沒有取得該影片授權呢？

第二：六分鐘的影片中，可以發現大量剪輯「現成」的畫面、照片和影像，原創自拍元素較少。大家都知道原創的最貴，剪輯現有畫面影像成本相對低， 但是不是每一個畫面都有獲得授權，就很麻煩。而本案製作經費140萬台幣，在公務部門來說也不算低，應該可以提供更好的品質。

第三，游淑慧質疑，本案是採「限制性招標」，不是公開招標。所謂限制性招標，指的是「不經公告程序，邀請二家以上廠商比價、或僅邀請一家廠商議價」。

游淑慧提到，現在這家公司出面道歉了，但特別用限制性招標選擇這家團隊的外交部，品質監控和驗收的責任也是責無旁貸。