金鐘視帝薛仕凌1票險勝 視后鍾欣凌被讚無懈可擊

電視金鐘獎視帝獎爆出大黑馬，薛仕凌拿下戲劇節目男主角獎和迷你劇男配角獎兩大獎，鍾欣凌奪新科視后。（圖：三立電視台提供）

第56屆電視金鐘獎視帝獎爆出大黑馬，雙料入圍 的薛仕凌一舉拿下戲劇節目男主角獎和迷你劇男配角獎兩大獎，成為今年最大贏家。被譽為「死亡之組」的視后大獎，由婆婆鍾欣凌打敗媽媽孫淑媚，成為新科視后，還促成金鐘「雙凌」配。

新科視帝薛仕凌第一次演八點檔，成功詮釋「生生世世」陰柔的藝術家同志和「做工的人」怪手司機阿全，獲得評審肯定，打敗入行30年的許傑輝。評審主任委員曹瑞原透露薛仕凌和許傑輝僅差一票，但薛仕凌以「沒有因為八點檔的環境放棄，依舊表演得很真摯」，最終勝出。

他從大嘴巴歌手轉型當演員十年，認為自己很幸運，也準備將視帝獎金捐出。

曹瑞原說，視后獎鍾欣凌的演出很強悍，和孫淑媚都有提出討論，但「原來的鍾欣凌已無懈可擊，孫淑媚也非常好，今年鍾欣凌太強，面對這麼多角色和不同人物，加上是喜劇特別難演，所以一致通過勝出。」

鍾欣凌已是第三座金鐘獎，第一次拿下長劇視后，她說第一件事是回家抱小孩。也透露「婆婆」之後拍續集絕對不會漲價，笑說：「看他們怎麼加！」

今年兩部大熱劇「天橋上的魔術師」對上來勢洶洶的「我的婆婆怎麼那麼可愛」，「天橋」拿下包括導演 、新人、最佳戲劇等六項大獎，是連續劇類大贏家；「婆婆」則包辦女主、男配大獎。

迷你劇集類「做工的人」入圍九項橫掃各劇，昨不負眾望拿下最佳迷你劇、男主角、男配角、導演四大獎，成迷你劇大贏家，僅女主角被「客家電影院─光的孩子」徐堰鈴攔截，打敗實力派老將苗可麗登后。人在新加坡的李銘順昨透過視訊連線，並由劇中搭檔游安順、薛仕凌口中得知獲獎，格外有意義。女配角昨則給了「大債時代」的小薰。

今年另一亮點是12歲的小童星李奕樵在「天橋」中飾演皮鞋店小兒子「小不點」，雙料入圍新人和男主角獎的他，昨僅拿下新人獎，笑說自己對影帝大獎沒希望「還好」，因為入圍的許傑輝曾在酒會中警告他「你最好不要得喔，因為我十二歲拿獎後一路衰到現在」。

綜藝方面，「綜藝節目主持人獎」由吳姍儒、唐綺陽和炎亞綸搭檔「36題愛上你」獲得，「益智及實境節目主持人獎」則讓曾國城以「一字千金鬥字英雄會」拿下。

小鬼黃鴻升 去年離世，今年以「綜藝玩很大」入圍金鐘「益智及實境節目主持人獎」，外界都希望他能拿獎留下最後完美句點，但最後是跟黃鴻升交情極好的曾國城拿下獎項，他在台上，瞥見台下吳宗憲、KID中間放著象徵小鬼的娃娃，「我心有揪一下，對小鬼不好意思，但我得獎了，我想小鬼一定也會為我開心。」