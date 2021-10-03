金鐘視帝薛仕凌1票險勝 視后鍾欣凌被讚無懈可擊
第56屆電視金鐘獎視帝獎爆出大黑馬，雙料入圍的薛仕凌一舉拿下戲劇節目男主角獎和迷你劇男配角獎兩大獎，成為今年最大贏家。被譽為「死亡之組」的視后大獎，由婆婆鍾欣凌打敗媽媽孫淑媚，成為新科視后，還促成金鐘「雙凌」配。
新科視帝薛仕凌第一次演八點檔，成功詮釋「生生世世」陰柔的藝術家同志和「做工的人」怪手司機阿全，獲得評審肯定，打敗入行30年的許傑輝。評審主任委員曹瑞原透露薛仕凌和許傑輝僅差一票，但薛仕凌以「沒有因為八點檔的環境放棄，依舊表演得很真摯」，最終勝出。
他從大嘴巴歌手轉型當演員十年，認為自己很幸運，也準備將視帝獎金捐出。
曹瑞原說，視后獎鍾欣凌的演出很強悍，和孫淑媚都有提出討論，但「原來的鍾欣凌已無懈可擊，孫淑媚也非常好，今年鍾欣凌太強，面對這麼多角色和不同人物，加上是喜劇特別難演，所以一致通過勝出。」
鍾欣凌已是第三座金鐘獎，第一次拿下長劇視后，她說第一件事是回家抱小孩。也透露「婆婆」之後拍續集絕對不會漲價，笑說：「看他們怎麼加！」
今年兩部大熱劇「天橋上的魔術師」對上來勢洶洶的「我的婆婆怎麼那麼可愛」，「天橋」拿下包括導演、新人、最佳戲劇等六項大獎，是連續劇類大贏家；「婆婆」則包辦女主、男配大獎。
迷你劇集類「做工的人」入圍九項橫掃各劇，昨不負眾望拿下最佳迷你劇、男主角、男配角、導演四大獎，成迷你劇大贏家，僅女主角被「客家電影院─光的孩子」徐堰鈴攔截，打敗實力派老將苗可麗登后。人在新加坡的李銘順昨透過視訊連線，並由劇中搭檔游安順、薛仕凌口中得知獲獎，格外有意義。女配角昨則給了「大債時代」的小薰。
今年另一亮點是12歲的小童星李奕樵在「天橋」中飾演皮鞋店小兒子「小不點」，雙料入圍新人和男主角獎的他，昨僅拿下新人獎，笑說自己對影帝大獎沒希望「還好」，因為入圍的許傑輝曾在酒會中警告他「你最好不要得喔，因為我十二歲拿獎後一路衰到現在」。
綜藝方面，「綜藝節目主持人獎」由吳姍儒、唐綺陽和炎亞綸搭檔「36題愛上你」獲得，「益智及實境節目主持人獎」則讓曾國城以「一字千金鬥字英雄會」拿下。
小鬼黃鴻升去年離世，今年以「綜藝玩很大」入圍金鐘「益智及實境節目主持人獎」，外界都希望他能拿獎留下最後完美句點，但最後是跟黃鴻升交情極好的曾國城拿下獎項，他在台上，瞥見台下吳宗憲、KID中間放著象徵小鬼的娃娃，「我心有揪一下，對小鬼不好意思，但我得獎了，我想小鬼一定也會為我開心。」
上一則
預報氣象53年 任立渝獲特殊貢獻獎 職人精神塑造典範
下一則
FB留言