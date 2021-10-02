新聞眼／迎合執政黨？法官任意造法 政治凌駕司法

最高行政法院大法庭對黨職併公職退休金見解，讓人質疑是迎合執政黨見解。圖為蔡英文總統。（記者林澔一／攝影）

立法院強行通過的「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」規定，追繳黨職併公職溢領退休金 ，應在該條例施行一年內為之。台北高等行政法院及台中高等行政法院見解都認為「一年」的規定就是請求權時效，見解毫無歧異，最高行政法院卻透過大法庭，硬是將兩造攻防辯解視為法律見解不同，更作出迎合執政黨的見解，不僅有法官造法疑慮，更讓人不得不質疑，大法庭為特定目的處理本案，破壞三權分立。

就關中、焦仁和遭銓敘部追繳案，台北高等行政法院表示「一年內」書面處分追繳期間，是社團年資處理條例特別規定公法上請求權的時效期間。如逾期未行使，其公法上請求權即罹於時效而當然消滅，自不得再行追繳返還。

法院指出，社團年資處理條例是於2017年5月10日公布施行、同年5月12日生效，依規定銓敘部必須在2018年5月11日之前，以書面處分進行追繳，始為合法。

銓敘部命關中及焦仁和繳回的原處分於2018年5月11日作成，同年5月17日始送達關中、5月21日送達焦仁和，以送達日計算，依法顯已逾「自本條例施行後一年內」。

關、焦兩案中，銓敘部主張「一年」是「訓示規定」。但北高行的判決明確點出，「一年」是請求權時效規定，既清楚又合理。就算是此次最高法院大法庭提出的南投縣府謝姓退休公務員的案子，台中高等行政法院的判決見解，同樣認定一年是請求權時效，只因考試院不服敗訴，多起案件上訴最高行政法院，最高行政法院竟以為避免各庭見解歧異，有預為統一見解之必要，將此案提交大法庭。

最高行政法院這種等同是把下級審都不採信的銓敘部主張，拿來當作寶。卻把立法程序通過的法律條文當作不具法律效果的「訓示規定」，如果大法庭可以這樣搞，所有立法院通過的法令時效問題，大概都只成為虛文，這樣的結果，也果真讓人見識到蔡政府的司法改革成果，當最該重視法治、程序正義的法院，都可以任意造法，還由蔡總統表姊夫吳明鴻宣告統一見解，無視基本法治概念，要小老百姓如何去除「政治凌駕於司法」的質疑。