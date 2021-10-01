蝦味先違食安 91歲老董恐成最老受刑人

裕榮食品公司使用過期原料生產老牌零食「蝦味先」，最高法院認定足以危害人體健康，將裕榮董事長洪宗喜依食品衛生管理法判刑一年八月定讞。(本報資料照)

台灣 裕榮食品公司七年前使用過期原料生產多種口味的老牌零食「蝦味先」等產品，兩年半期間賣出110萬餘包、獲利近2000萬元(台幣，以下同)；最高法院依食品衛生管理法判裕榮董事長洪宗喜一年八月定讞。判決認定裕榮使用過期原料製作食品，販售給廣大消費者，足以危害人體健康。洪高齡91歲，未來如果入獄服刑，將創下監所收容人最年長受刑人紀錄。

洪宗喜等人被控自2014年12月12日起，陸續使用過期柴魚粉為原料，製造日式照燒、蜜烤魷魚口味的蝦味先，用過期無水檸檬酸等添加物，製造泡菜、墨西哥 煙燻口味的蝦味先，也用過期紅麴粉製作「發芽大豆養生粉（紅麴）」等食品，共賣出110萬餘包給全台消費者，獲利1974萬餘元。

一審高雄地方法院依食安法判洪兩年徒刑，蘇、謝各兩年十月、兩年六月，裕榮食品罰3000萬元。高雄高分院二審認定洪主導公司營運，阻止員工丟棄過期原料，但考量他犯罪時年滿八十歲，依法減刑，加上銷售金額認定較一審低，改判洪一年八月。

另外，二審判罰裕榮食品2000萬元確定，蘇姓廠長被判兩年徒刑、緩刑三年，支付國庫80萬元；謝姓經理一年十月徒刑、緩刑三年，支付國庫60萬元，兩人未上訴三審、都已確定。洪宗喜不服提上訴，最高法院昨駁回他的上訴，全案定讞。