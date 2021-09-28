GPS打臉同居 長榮副教授性侵女同志判3.5年

台南市長榮大學蔡姓副教授被控涉嫌性侵女同志案，台南地方法院依蔡觸犯強制性交罪，判處徒刑3年6月，全案可上訴。 圖／示意圖/ingimage【作者：黃宣翰，日期：2021-09-27，數位典藏序號：20210927120733474】

台南長榮 大學蔡姓副教授被控四年前性侵 女同志 ，蔡始終否認犯行，但台南地方法院根據被害人驗傷、友人證詞等相關證據資料，認為事證明確，昨天依犯強制性交罪，判處蔡3年6月徒刑。可上訴。

蔡姓副教授的父親是現任監察委員。長榮大學昨表示，蔡已經留職停薪，校方沒有排課，尊重司法審判結果，全案待三審定讞，將依教師法規定送學校教評會討論停聘蔡或是不續聘，絕不寬貸。

女被害人指控，2017年5月間在PTT看到蔡貼文徵友，留言連繫認識，當了兩個月網友；首次碰面聊投資，第二次見面聊到凌晨約5點，蔡藉故跟她回家繼續聊，明知她是女同志，趁她睡覺潛入房間強行性侵。

蔡男否認，指上網找女友才和對方交往，當年他放暑假天天膩在她住處，幾乎同居狀態，直到女方前伴侶同年8月闖入住處，才知她是女同志分手，強調雙方交往時約會足跡遍布台南各大餐廳、百貨公司及電影院。

但是檢察官調閱被害人騎單車保留的GOOGLE地圖GPS行動軌跡日常生活紀錄，手機定位比對與蔡所言約會地點都不符，加上被害人提出醫院診斷證明、友人證詞及遭蔡性侵後質問對話簡訊，不採信蔡說詞，依強制性交罪嫌起訴。

法院審理時蔡仍否認，法官依證詞、驗傷單及心理諮詢師相關證據資料佐證，認定蔡觸犯刑法強制性交罪，審酌蔡不尊重被害人性自主決定權，侵害人格權益，造成她心理創傷，犯後飾詞狡辯未曾道歉，未和解彌補損害，判刑3年6月。