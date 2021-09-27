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學習檔案遺失只究責承攬者？政院、教部挨批卸責

台灣新聞組／台北27日電
2.5萬件高中學習歷程檔案遺失，因攸關升學，教育部長潘文忠26日親上火線，向全台師生與家長致歉。（記者林伯東／攝影）
2.5萬件高中學習歷程檔案遺失，因攸關升學，教育部長潘文忠26日親上火線，向全台師生與家長致歉。（記者林伯東／攝影）

作為升學重要參考依據的高中學習歷程檔案，傳出因工程師「手誤」按錯鍵而致2.5萬件遺失，波及81校、7854名學生。但從行政院到教育部，昨都將究責歸因在承攬單位，指將依契約內容究責；媒體追問後才被動回覆事後會追究國教署行政責任。多名立委對此批評教育部不負責任，指若教育部不願為自己的政策擔責，乾脆請暨大接管教育部。

教育部長潘文忠昨向全台師生與家長致歉，數度談到人員究責，多次提及失誤的工程師以及管理工程師的暨南大學教授洪政欣團隊。行政院發言人羅秉成也說，院長蘇貞昌第一時間即要求教育部盡速採取補救，並指示行政院資通安全處立即組成專案團隊，對教育體系資訊作業進行全面性總體檢；蘇揆指示，對於承攬業務單位疏失，應就契約內容究責。

記者會上多家媒體提問「誰該為此疏失負責？」潘文忠才被動提到，此事是給教育部最大教訓，教育部責無旁貸，除究責工程師、維運學習歷程檔案系統的暨大團隊，也要求國教署事件結束後追究行政責任。

立法院教育委員會召委李德維批評，教育部將責任推給暨大和外部廠商，但發包單位也是政府找的，從潘文忠到官員都責無旁貸。立委萬美玲說，事發後有學生找不到備份檔案，抱頭痛哭，家長也焦慮整個周末，基層學校主管假日在校加班搶救，卻未接到任何來自政府的關心電話，她全程觀看教育部的記者會直播，直批官員太過輕描淡寫，忽略此事對師生造成的影響。

為拯救消失的檔案，教育部國教署長彭富源昨提出四項補救措施，包括安排第一線教師協助學生重製並上傳未備份的檔案。但教團質疑，學習歷程檔案原規定「上傳後就不能改」，如今形同開後門補救政府資安疏失，提供原本來不及上傳、還想調整內容的學生機會，有失公平。

受國教署委託、負責營運學習歷程檔案資料庫的暨南大學教授洪政欣說，除受影響的81校，其餘資料完整無誤；這次出現資料遺失在「學生上傳到學校平台」這一關，而非「學校上傳到中央平台」，且只有檔案遺失，其他內容如一百字作品簡述、修課紀錄都還在。

暨南大學昨天也召開臨時行政會議，並且發聲明強調是個案，對於造成各界紛擾深感抱歉，將配合教育部全力協助洪政欣團隊完備「強化備份機制」及「強化資訊安全與監督機制」。

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