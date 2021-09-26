高雄舊火車站 19年後移回原址

建於1941年的高雄車站，重新移回中山、博愛路的城市中軸線上，未來將成為高雄的新地標。（記者劉學聖／攝影）

宮崎駿動漫「移動城堡」名聞遐邇，高雄也有一座「移動車站」，歷經19年歷史軌跡，今天終於要重回城市中軸線，它就是具有80年歷史的高雄帝冠火車站（高雄驛），蔡英文總統、監察院長陳菊及前後任市長今將出席見證。學者指出，別只把高雄驛當成象徵圖騰，它是一座活的城市博物館 ，政府與公民都有責任讓歷史完整呈現。

高雄舊火車站主體建於1941年，外觀設計如中國唐代的「唐博風」屋頂，因形似皇帝帽，被暱稱帝冠式建築或帝冠車站，配合高雄鐵路地下化，2002年以特殊總掘工法往東南向遷移，後改造成願景館。

遷離19年的「高雄驛」（願景館）今年8月22日啟動復歸作業，歷時一個多月終於「回家」，昨晚暖身舉辦光雕秀，未來將以「高雄門戶客廳」之姿重新屹立。高雄市長陳其邁引用滅火器歌詞中的「海風吹呀吹，高雄就要起飛」，描述迎回高雄驛的雀躍。

回到2002年，時任高雄市長謝長廷帶領市民唱著「再會啦！車站」送走末班車，陪伴老車站卸下職務，建物向東南方平移82公尺蛻變成「願景館」，創下全台最大文物的遷移紀錄。

隨著鐵路地下化工程一步步完成，老車站終能亮麗回歸，今年9月間，先向北挪移4.8公尺，之後向西挪移57.86公尺，現已回到中山、博愛路中軸線，比搬動前位置稍微往南，一樣面中山路，預計今年12月底完成定位。

高雄鐵路地下化後地面規畫為綠園道。（記者劉學聖／攝影）

高雄帝冠火車站被列為歷史建築，新車站工程也如火如荼推進，十層商業大樓、十一層旅館大樓工程正在興建，目標是2025年完成高雄車站整體工程。陳其邁說，鐵路地下化後增加相當八座中央公園綠地面積。

「再會是為重逢，遷移是為了重返，保存是為了新生」。高市副市長林欽榮說，2002年他是高雄市工務局長，當年為爭取保留車站建築，數次在市政會議論辯，終於成功說服謝長廷向中央爭取預算 ，「保留建築需增加一億預算，城市文化記憶比一億更重要」。

交通部前部長葉匡時說，法國巴黎奧賽博物館前身是奧賽火車站，值得台灣 借鏡，期許高雄老車站能注入更多活力與想像，如此有重量感空間，需要更具深度規畫。高雄大學建築系教授陳啟仁表示，從高標準文化資產保存來看，車站周邊站體無法被完整保留，難免仍有遺憾，歷史建物之所以重要，除了反映歷史真實，場域精神更需要被重視。

鐵道局南工處正工程司張維舜說，城市發展不只是增加更多光鮮新建物，能否留住老記憶也是重要一環。