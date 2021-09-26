我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

高雄舊火車站 19年後移回原址

台灣新聞組／高雄26日電
建於1941年的高雄車站，重新移回中山、博愛路的城市中軸線上，未來將成為高雄的新地標。（記者劉學聖／攝影）
建於1941年的高雄車站，重新移回中山、博愛路的城市中軸線上，未來將成為高雄的新地標。（記者劉學聖／攝影）

宮崎駿動漫「移動城堡」名聞遐邇，高雄也有一座「移動車站」，歷經19年歷史軌跡，今天終於要重回城市中軸線，它就是具有80年歷史的高雄帝冠火車站（高雄驛），蔡英文總統、監察院長陳菊及前後任市長今將出席見證。學者指出，別只把高雄驛當成象徵圖騰，它是一座活的城市博物館，政府與公民都有責任讓歷史完整呈現。

高雄舊火車站主體建於1941年，外觀設計如中國唐代的「唐博風」屋頂，因形似皇帝帽，被暱稱帝冠式建築或帝冠車站，配合高雄鐵路地下化，2002年以特殊總掘工法往東南向遷移，後改造成願景館。

遷離19年的「高雄驛」（願景館）今年8月22日啟動復歸作業，歷時一個多月終於「回家」，昨晚暖身舉辦光雕秀，未來將以「高雄門戶客廳」之姿重新屹立。高雄市長陳其邁引用滅火器歌詞中的「海風吹呀吹，高雄就要起飛」，描述迎回高雄驛的雀躍。

回到2002年，時任高雄市長謝長廷帶領市民唱著「再會啦！車站」送走末班車，陪伴老車站卸下職務，建物向東南方平移82公尺蛻變成「願景館」，創下全台最大文物的遷移紀錄。

隨著鐵路地下化工程一步步完成，老車站終能亮麗回歸，今年9月間，先向北挪移4.8公尺，之後向西挪移57.86公尺，現已回到中山、博愛路中軸線，比搬動前位置稍微往南，一樣面中山路，預計今年12月底完成定位。

高雄鐵路地下化後地面規畫為綠園道。（記者劉學聖／攝影）
高雄鐵路地下化後地面規畫為綠園道。（記者劉學聖／攝影）

高雄帝冠火車站被列為歷史建築，新車站工程也如火如荼推進，十層商業大樓、十一層旅館大樓工程正在興建，目標是2025年完成高雄車站整體工程。陳其邁說，鐵路地下化後增加相當八座中央公園綠地面積。

「再會是為重逢，遷移是為了重返，保存是為了新生」。高市副市長林欽榮說，2002年他是高雄市工務局長，當年為爭取保留車站建築，數次在市政會議論辯，終於成功說服謝長廷向中央爭取預算，「保留建築需增加一億預算，城市文化記憶比一億更重要」。

交通部前部長葉匡時說，法國巴黎奧賽博物館前身是奧賽火車站，值得台灣借鏡，期許高雄老車站能注入更多活力與想像，如此有重量感空間，需要更具深度規畫。高雄大學建築系教授陳啟仁表示，從高標準文化資產保存來看，車站周邊站體無法被完整保留，難免仍有遺憾，歷史建物之所以重要，除了反映歷史真實，場域精神更需要被重視。

鐵道局南工處正工程司張維舜說，城市發展不只是增加更多光鮮新建物，能否留住老記憶也是重要一環。

高雄帝冠車站遷移之旅 製表／林巧璉
高雄帝冠車站遷移之旅 製表／林巧璉

預算 博物館 台灣

上一則

朱立倫：絕不容許為一人之私、為一黨之利搞竹竹合併

下一則

習近平賀電到 藍委：樂見兩黨有良性互動的開始

延伸閱讀

國慶煙火在高雄 首採預約制僅開放2萬人入場

國慶煙火在高雄 首採預約制僅開放2萬人入場
中禁台釋迦、蓮霧 謝長廷：台日應速啟動談判交涉

中禁台釋迦、蓮霧 謝長廷：台日應速啟動談判交涉
台積錢進高雄建廠 藍：中央作球給陳其邁

台積錢進高雄建廠 藍：中央作球給陳其邁
警爆抓謝長廷兒闖紅燈 反被記申誡 謝：有證據我下台

警爆抓謝長廷兒闖紅燈 反被記申誡 謝：有證據我下台

熱門新聞

國民黨主席選舉25日舉行，朱立倫大獲全勝。 記者葉信菉／攝影

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

2021-09-25 07:54
台積電證實有七名員工做出「違背公司核心價值之不當行為」，因情節重大，予以解雇，引起供應商熱烈討論。(本報資料照片)

工程師疑炒股 台積電一口氣開除7員工

2021-09-22 20:23
國民黨台北市議員羅智強今天在臉書說，這次黨主席的紛擾互砍，相信所有支持者和他一樣，都搖頭嘆息。圖／引用自羅智強臉書

國民黨主席選舉倒數 羅智強預言「他」當選的下場

2021-09-19 16:18
AZ疫苗。 路透

「AZ不受歡迎可捐」 立陶宛再贈台近24萬劑

2021-09-22 09:41
國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出。（記者周志豪／攝影）

習近平賀朱立倫當選國民黨主席 重申九二共識反台獨

2021-09-26 02:22
國民黨主席候選人張亞中說，對手陣營何必要接二連三的道聽塗說惡質攻擊，該收手了。本報系資料照片

遭控性侵女學生 張亞中：對手陣營惡質攻擊該收手了

2021-09-19 10:13

超人氣

更多 >
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎
克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻

克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻