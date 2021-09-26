砸9.7億…五倍券數位綁定後不能變更 立委怒轟唐鳳

紙本振興五倍券25日在超商接受登記，不少民眾排隊預約。（記者曾吉松／攝影）

振興五倍券數位綁定與各加碼券日前開放登記，因免抽籤就可以獲得價值500元台幣的好食券，民眾瘋搶前400萬名完成數位綁定，造成官網一度當機，但有民眾數位綁定後，想要取消或轉移綁定，行政院政務委員唐鳳前天卻說，無此規畫。民眾黨立委蔡壁如昨痛批，「難道9.7億（台幣，下同，約3496.2萬美元）做不出一個取消或更改鍵嗎？9.7億無疑再度戳破唐鳳神話」。

台北中國時報報導，振興五倍券官網日前上線，除了開放五倍券數位綁定，紙本券也在昨天開放官網預定，而八大部會的加碼券，民眾亦能透過官網，勾選想要參加抽籤的類別，但各加碼券限制不同，有的要綁定身分證、登入App領取，有的限制只能用台灣 Pay消費，讓人眼花撩亂，導致一堆民眾搶快選錯，想要變更卻無法更改。

報導稱，對於民眾綁定數位券或選取加碼券後，反悔想要取消或更改，唐鳳前天受訪回應，已與業者進行討論，基本上，不太可能要求所有業者都開放讓民眾取消。蔡壁如痛批，為什麼綁定後就不能更改或加選，認錯還有認一半的嗎？難道9.7億做不出一個取消或更改鍵嗎？

此外，蔡壁如也質疑，從三倍券平台、口罩預約平台、疫苗預約平台，到這次五倍券平台，全部都是關貿公司得標，結果相關平台一再大當機，唐鳳催券影片懂得默默下架，官股占比四成多的關貿公司屢次當機，難道不用被下架？

另據本報系聯合報報導，紙本五倍券昨天開放預訂，不少民眾一早擠進四大超商 ，偶爾出現排隊人龍、機器小當機等零星插曲，整體而言，各地預約過程相當平順。花蓮縣萬榮鄉距離最近的便利商店則遠在8公里之外，改由派出所協助發放，出現鄉民跑派出所登記景象。

紙本五倍券首波開放預訂時間為9月25日至10月1日間，昨天預約首日，民眾除可上官網預訂，若無讀卡機，可到超商事務機拿健保 卡操作。

台南某家超商剛開始就當機兩個多小時，有人一次完成，也有人試很久卻當機。

一位北市便利超商店員說，昨天上午有一些高齡者早起守候，但整體而言並沒有太多排隊人潮，機器有時會小卡，還在可以接受範圍。

台中市有不少社區型便利商店群組，五倍券預約系統一當機，就透過群組通報「塞住」、「不用急著來」。

高雄昨天僅有幾家超商有排隊現象，且人潮皆在五至十分鐘內相繼申請完畢，秩序大致順暢。