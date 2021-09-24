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國慶煙火在高雄 首採預約制僅開放2萬人入場

台灣新聞組／高雄24日電
雙十國慶煙火暌違20年重返高雄港灣，市府23日晚試放三分鐘煙火，璀璨煙花在空中綻放，讓民眾忍不住停下腳步欣賞。（記者劉學聖／攝影）
雙十國慶煙火暌違20年重返高雄港灣，市府23日晚試放三分鐘煙火，璀璨煙花在空中綻放，讓民眾忍不住停下腳步欣賞。（記者劉學聖／攝影）

國慶日煙火睽違20年重返高雄港灣施放，今年國慶盛會煙火施放範圍超過三公里，是史上最大，還動用了七艘平台船上施放百發12吋以上大型煙火彈，高空大口徑煙火數量也是歷年最多；受到疫情影響，今年首度採預約制，僅開放2萬人入場，防疫措施隨疫情滾動檢討。

高雄市長陳其邁表示，市府會根據疫情滾動式檢討，如還有不明感染源的社區傳播，一天超過六、七處以上群聚感染，「那該斷的狀況下我們就會斷」，最壞的狀況就是停辦；若疫情平穩，會根據不同劇本來舉辦國慶煙火，防疫措施也會同歩調整。

高市府昨在棧貳庫舉辦「2021國慶焰火在高雄」記者會，東京奧運國手江念欣、高展宏擔任嘉賓。市府副秘書長郭添貴表示，國慶煙火在高雄港灣水域施放，總面積35公頃，可容納69萬人，考量防疫，僅開放2萬人進入蓬萊商港區、駁二、高雄流行音樂中心、鯨魚堤岸沿線等地觀看，採線上實名預約，交通以捷運為主、輕軌為輔。

立法院長、國慶籌備委員會主委游錫堃說，高雄是海洋首都，他代表立法院邀請全國人民到高雄看煙火。陳其邁則說，高雄港區腹地遼闊，從壽山到旗津等地，都能欣賞美麗煙火，疫情讓國人很苦悶，可望透過煙火帶來不一樣感受。

觀光局表示，今年國慶煙火將配合高雄市交響樂團演出同步施放，海上施放面寬超過三公里，首度動用七艘平台船，自高雄港內港區五個布彈點向外綿延至旗津南堤海岸，施放範圍是史上最大，高空大口徑煙火數量也是歷年最多，明天公布預約細節。

中秋連假，彰化縣芳苑鄉新啟用的海空步道湧進上萬民眾，人潮嚇壞當地人，縣府考量防疫，昨宣布暫停10月2日的「2021國際海牛文化節」、「國慶慶祝活動暨踩街歡樂嘉年華會」，加上「彰化縣媽祖祈福文化節」也停辦，國慶連假前大型活動全喊卡。

疫情 防疫 東京奧運

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