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「砍掉重編」 新課綱課本變貴了

記者潘乃欣／台北21日電
書商因重編新課綱教科書，成本提高，加上新課綱鼓勵多元學習，不少學校為學生訂購課外讀物，也墊高書籍費用。(記者潘乃欣／攝影)
書商因重編新課綱教科書，成本提高，加上新課綱鼓勵多元學習，不少學校為學生訂購課外讀物，也墊高書籍費用。(記者潘乃欣／攝影)

新課綱墊高書籍費。正值高中以下學校繳學費季，不少家長發現書商配合108課綱重編國中小教科書，書籍費近千元(台幣，下同)，約比舊課綱多一到五成不等；高中職因選修科目增，以及考招變動增加習作、參考書購買量，有公立高中書費逾4000元，私立高職破5000元，外界憂弱勢家庭吃不消。

經查，北部某公立國小三年級書費748元，大約比舊課綱時期的472元多五成；某國三書費987元，比舊課綱時期876元略漲一成。有家長認為漲幅還可接受，但也有家長表示私立高職書費過高，有些家庭負擔不起。

教育部國教署坦言教科書確實漲價，主因是新課綱教科書要融入素養內容，並以學習者為中心的原則重編，再加上近年紙價、運費等物價調漲，都反映於教科書價格。教科書業者直言「新課綱讓人頭痛」，各科書籍幾乎「砍掉重編」，內容和版面編排設計從零開始，成本提升。

教育部說，教科書有一套衡量價格方式，新課綱起國中小設有「教科圖書品質推動會」，納各界代表確保品質，也讓價格維持在合理範圍；公立高中應依政府採購法買書，私立高中則依會計、採購或內部控制及稽核相關規定買書，並可向學生收費。

政府雖有把關，恐仍有家長無法負擔。國教署承諾，將持續補助低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故及離島地區國中小學生，高中階段弱勢生也能減免，另鼓勵學校為他們申請獎學金或學貸來支持學習。

此外，有高職生一年用近50本書，木柵高工退休教師陳裕宏據此反思「真的每科都要買書嗎？」新課綱新增選修課，增加課程種類，但教師也可靈活運用網路素材，或按自己的教學規畫編寫講義，不見得要花錢買書。

部分技職專業書費高，陳裕宏建議學校統一購買，讓各班學生輪流使用。舉例來說，電腦繪圖教科書要搭配有裝置軟體的電腦使用，學校可直接把書放在電腦教室，學生上課時看書並自備筆記本寫重點，上課品質沒打折。

低收入 教育部 退休

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