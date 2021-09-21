葬儀社燒錯遺體 家屬氣：連骨都沒得撿

桃園發生葬儀社燒錯遺體烏龍事件。圖為北市第二殯儀館。(本報資料照片)

桃園李姓男子日前去世，遺體存放私人殯儀館，原定前天下午火化，家屬舉辦告別式前卻發現遺體已被當成余姓男子早一步領出火化，氣得大罵「撿骨都沒得撿！」將對葬儀社和殯儀館提告毀損屍體罪。

桃園市殯葬管理所研判是承辦喪禮的葬儀社誤領遺體，家屬也未察覺，但葬儀社業者稱是殯儀館疏失，檢警正釐清責任。

律師蔡正傑指出，刑法損壞屍體者可處最高5年徒刑，但不罰過失犯，葬儀業者若是錯燒遺體應不必負刑事責任；民事部分，民法規定家屬求償未言明不可適用於死者，雖然缺乏實務案例，仍有求償空間。

據調查，李姓男子遺體存放中壢某私立殯儀館，訂19日下午火化，當天中午家屬得知李男已在上午9時被火化，而原應火化的余姓男子遺體還在冰櫃中。

家屬質疑，兩人姓氏、棺木樣式、身形都不同，為何錯認。昨天到警局報案吿葬儀業者及殯儀館業者毀損屍體罪。私人殯儀館及承辦喪禮葬儀社昨天都低調，葬儀社業者稱是殯儀館疏失，但未說明原因。

桃園市殯葬管理所指出，為避免燒錯遺體，公立殯儀館去年起實施二維條碼制度，所有遺體從進館冰存、家屬領出到火化，每個階段都要掃描條碼以確認身分；私人業者雖未硬性規範，仍建議入殮時就貼上條碼。

19日上午棺木送至桃園火化場時，棺上條碼顯示為余男，與火化許可證相符，火化場流程並無疏失。

其他殯葬業者說，遺體送到殯儀館後會由家屬填寫資料，屍袋上註明亡者姓名、日期及承攬業者，並在棺材前後兩端貼上殯管所條碼供辨識；研判這次是業者便宜行事，遲至封棺送至火化場才貼條碼，又未加以確認，才會搞烏龍。