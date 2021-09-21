喝茫醉駕上國道 躺路肩呼呼大睡

一名酒駕男子竟睡在高速公路的路肩。(者蔡維斌／翻攝)

32歲蔡姓男子昨天凌晨酒醉駕車，行經國道一號雲林路段疑不勝酒力，將車停在路肩下車，直接躺在車子後方地面呼呼大睡，有駕駛人路過看見報案；國道警方趕來才知是醉倒，把人叫醒，酒測值0.78毫克，怒斥他不要命，依公共危險罪嫌移送法辦。

警方說，一般道路醉漢路倒遭車輾的車禍 時有所聞，但開車在國道「路倒」的案例沒見過；中秋連假國道車流量大，幸好民眾報案快，過程也沒車輛行駛路肩，否則後果不堪設想。

國道警方昨天凌晨3時10分接獲報案，國道1號高速公路北向雲林虎尾路段路肩停著一輛自小客車，後方躺著一個人；報案人說該車燈亮著似乎沒有熄火，感覺不像撞車，不確定是不是躺在地上睡覺。

斗南分隊趕往處理，警察 走近一看聞到濃濃酒味，除了地上男子車上沒有其他人；當時雖是凌晨，但中秋連假車流不少，員警指揮警戒並將男子叫醒，經查是32歲蔡姓男子，連車子一併帶回國道分隊偵詢。

蔡男被叫醒時一臉惺忪，一副醉茫了；警方查出他前天到雲林訪友，聚完餐酒後開車，從雲林斗南交流道上高速公路要北返，才開一小段路就不勝酒力，車停路肩後胡裡胡塗下車躺在地上睡覺。

「在車上休息就好為何要下車，不要命了嗎？」警方當場訓斥，蔡男尷尬承認酒駕，酒測值0.78毫克，他說不知自己在地上睡了多久，直說抱歉。

警方說，蔡男下車時沒有熄火關燈，對後方來車有警示作用，加上民眾及時發現報案才沒發生意外。除依公共危險罪移送法辦，也將開罰並吊扣駕照 處分。