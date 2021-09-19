台環保假象 可分解塑膠仍是災難 埋5個月還完好強韌

環保署2007年起透過限塑政策鼓勵使用可分解塑膠，但本報調查發現，市面上的可分解塑膠，是否可真正分解令人存疑，也缺乏回收機制與成分標準等配套，不但讓限塑政策大打折扣，更可能成為環境災難。（本報資料照片）

環保署的限塑政策今年邁入第20年，標榜「可堆肥分解、天然材質」的可分解塑膠，逐漸在零售通路取代一般塑膠，但本報系聯合報與綠色和平組織合作的實驗發現，歷五個月掩埋和自然曝曬的可分解塑膠，仍完好強韌，塑膠袋裝水也不會破，是否「可分解」令人存疑。

調查也發現台灣 垃圾幾乎百分百焚化處理，可分解塑膠幾無堆肥分解的機會，政府也未建立專用回收管道，可分解和一般塑膠容器混合回收，造成回收塑膠無法再利用，成為循環經濟的斷點，讓民眾大嘆「真心換絕情」。

賣場的生鮮托盤、蛋盒等，紛紛改用聚乳酸塑膠PLA，部分冷飲杯底部也有編號「七」PLA的材質標示。一般認為PLA原料取自農作物，所以更環保，讓不少企業埋單，但聯合報的實驗顛覆這個不切實際的想法。

聯合報與綠色和平3月底從市面取得PLA蛋盒、冷飲杯、番茄盒埋進泡水的土壤裡，也把宣稱陽光下可分解的塑膠袋，棄置在實驗箱上方，近五個月後只有冷飲杯裂了兩處，其餘都完好，強韌程度都可再利用，塑膠袋裝水也不會漏。這只塑膠袋標註「氧化生物分解塑膠袋，每使用一公斤能為地球減少0.206噸碳足跡」。

綠色和平推廣主任李芳怡指出，歷經烈日加大雨的考驗，PLA的「可自然分解」令人失望，關鍵在於生產者和政府都沒說清楚PLA分解的條件，以致企業、消費者都對「可分解比較環保」信以為真。

彰化徐小姐說，透明塑膠飲料杯看起來都一樣，通常都丟到塑膠類容器回收，「沒想到原來這樣做是錯的」。台北蔣太太知道不少蛋盒都用PLA可分解材質，但「市政府的回收車沒要我們分這一類！」

實地追蹤北市回收塑膠容器流向，回收商靠機器分篩塑膠、鐵鋁等材質，但挑不出PLA這一項，「真的要挑必須靠人工啦，但哪有那個美國 時間？」回收商說。

「PLA的確是個大麻 煩！」台北市環保局副局長盧世昌說，PLA容器外觀和一般塑膠無異，被歸類在第七號「其他類」，這一類包含多種塑膠材質，民眾多數搞不清楚。桃園、彰化的處理廠不斷反映回收塑膠被摻入的PLA破壞純度，無法再製成原本的PE、PP等塑料，只能報廢當成燃料。

雲林縣環保局也表示，PLA要堆肥須先處理成粉末，且要獨立回收，但清潔隊員已無人力和時間進一步做細分類，PLA的回收機制等於零。塑膠業者也說，被PLA混到的塑膠再製時，表面塑料會剝離，「成品全報銷，不知要找誰賠」。

「PLA做堆肥是喊假的。」看守台灣協會祕書長謝和霖說，台灣的堆肥空間裝廚餘都不夠用了，怎有餘力處理PLA？不能掩埋的PLA就是去焚化爐，怎麼可能比較環保？

大同大學生物工程學系教授陳志成說，天然成分的PLA製品難在自然環境下分解，須採工業堆肥，亦即攝氏55度以上、濕度80%至90%等特定條件下，才能在6至12周分解。