我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：AUKUS細節在G7上商定 馬克宏全不知情

湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

台環保假象 可分解塑膠仍是災難 埋5個月還完好強韌

台灣新聞組／台北19日電
環保署2007年起透過限塑政策鼓勵使用可分解塑膠，但本報調查發現，市面上的可分解塑膠，是否可真正分解令人存疑，也缺乏回收機制與成分標準等配套，不但讓限塑政策大打折扣，更可能成為環境災難。（本報資料照片）
環保署2007年起透過限塑政策鼓勵使用可分解塑膠，但本報調查發現，市面上的可分解塑膠，是否可真正分解令人存疑，也缺乏回收機制與成分標準等配套，不但讓限塑政策大打折扣，更可能成為環境災難。（本報資料照片）

環保署的限塑政策今年邁入第20年，標榜「可堆肥分解、天然材質」的可分解塑膠，逐漸在零售通路取代一般塑膠，但本報系聯合報與綠色和平組織合作的實驗發現，歷五個月掩埋和自然曝曬的可分解塑膠，仍完好強韌，塑膠袋裝水也不會破，是否「可分解」令人存疑。

調查也發現台灣垃圾幾乎百分百焚化處理，可分解塑膠幾無堆肥分解的機會，政府也未建立專用回收管道，可分解和一般塑膠容器混合回收，造成回收塑膠無法再利用，成為循環經濟的斷點，讓民眾大嘆「真心換絕情」。

賣場的生鮮托盤、蛋盒等，紛紛改用聚乳酸塑膠PLA，部分冷飲杯底部也有編號「七」PLA的材質標示。一般認為PLA原料取自農作物，所以更環保，讓不少企業埋單，但聯合報的實驗顛覆這個不切實際的想法。

聯合報與綠色和平3月底從市面取得PLA蛋盒、冷飲杯、番茄盒埋進泡水的土壤裡，也把宣稱陽光下可分解的塑膠袋，棄置在實驗箱上方，近五個月後只有冷飲杯裂了兩處，其餘都完好，強韌程度都可再利用，塑膠袋裝水也不會漏。這只塑膠袋標註「氧化生物分解塑膠袋，每使用一公斤能為地球減少0.206噸碳足跡」。

綠色和平推廣主任李芳怡指出，歷經烈日加大雨的考驗，PLA的「可自然分解」令人失望，關鍵在於生產者和政府都沒說清楚PLA分解的條件，以致企業、消費者都對「可分解比較環保」信以為真。

彰化徐小姐說，透明塑膠飲料杯看起來都一樣，通常都丟到塑膠類容器回收，「沒想到原來這樣做是錯的」。台北蔣太太知道不少蛋盒都用PLA可分解材質，但「市政府的回收車沒要我們分這一類！」

實地追蹤北市回收塑膠容器流向，回收商靠機器分篩塑膠、鐵鋁等材質，但挑不出PLA這一項，「真的要挑必須靠人工啦，但哪有那個美國時間？」回收商說。

「PLA的確是個大麻煩！」台北市環保局副局長盧世昌說，PLA容器外觀和一般塑膠無異，被歸類在第七號「其他類」，這一類包含多種塑膠材質，民眾多數搞不清楚。桃園、彰化的處理廠不斷反映回收塑膠被摻入的PLA破壞純度，無法再製成原本的PE、PP等塑料，只能報廢當成燃料。

雲林縣環保局也表示，PLA要堆肥須先處理成粉末，且要獨立回收，但清潔隊員已無人力和時間進一步做細分類，PLA的回收機制等於零。塑膠業者也說，被PLA混到的塑膠再製時，表面塑料會剝離，「成品全報銷，不知要找誰賠」。

「PLA做堆肥是喊假的。」看守台灣協會祕書長謝和霖說，台灣的堆肥空間裝廚餘都不夠用了，怎有餘力處理PLA？不能掩埋的PLA就是去焚化爐，怎麼可能比較環保？

大同大學生物工程學系教授陳志成說，天然成分的PLA製品難在自然環境下分解，須採工業堆肥，亦即攝氏55度以上、濕度80%至90%等特定條件下，才能在6至12周分解。

台灣 美國 大麻

上一則

獲聯合報文學大獎 郭強生：寫作是解決人生問題

下一則

新聞評論／蔡政府軍購超大方 買疫苗極小兒科

延伸閱讀

明年起 費郡每個塑膠袋徵稅5分

明年起 費郡每個塑膠袋徵稅5分
這位策略師仍看多美股：1道陽光 驅散3朵烏雲

這位策略師仍看多美股：1道陽光 驅散3朵烏雲

依舊不送充電頭、耳機 iPhone 13為環保再少「這1樣」

依舊不送充電頭、耳機 iPhone 13為環保再少「這1樣」
幫助華裔民眾面對問題 陽光心理安康中心辦講座

幫助華裔民眾面對問題 陽光心理安康中心辦講座

熱門新聞

冠狀病毒之父賴明詔與妻子翁惠瑛一起在防疫旅館隔離，並在隔離中過生日。取材自賴明詔臉書

冠狀病毒之父：台下步應檢討如何解封 考慮與病毒共存

2021-09-12 18:18
長榮海運第一艘2.4萬TEU級貨櫃船「長範輪」（Ever Ace）明天上午將靠泊英國最大的貨櫃港費利克斯托（Felixstowe）。 （圖／台灣港務公司提供）

長榮巨無霸長範輪 全球最大貨櫃船 將抵英最大貨櫃港

2021-09-11 20:06
嘉義縣六腳鄉溪厝竹林順安堂門口楹聯上聯「日昍晶𣊭光天下」。記者莊祖銘／攝影

最難對聯 這些字連國文老師都不會念 村長親解答

2021-09-12 16:01
國安會秘書長顧立雄（左）、外交部長吳釗燮（右）正在美國就「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」等事，與美方官員舉行特殊管道對話。(本報資料照片)

陳水扁：別幻想美國會成就台灣 犧牲自己

2021-09-12 02:28
台灣駐美代表處更名一事具高度象徵性及敏感性，展現美國挺台力道，但美中台學者都認為，一旦成真勢必影響美中關係。(本報資料照片)

駐美處更名時間點敏感 若被台美打臉 北京會反制誰？

2021-09-12 02:29
前總統陳水扁（右）廣播節目專訪昔日副手、前副總統呂秀蓮（左）。（翻攝自微微笑廣播直播畫面）

扁：「四不」非美國要求 「一沒有」是李登輝建議

2021-09-13 02:29

超人氣

更多 >
習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對
大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點