台灣獨角獸Gogoro 傳將借殼在美上市

彭博資訊報導，台灣電動機車新創公司Gogoro，正在與特殊目的收購公司（SPAC）Poema全球控股公司洽談合併案，有意借殼上市。（本報資料照片）

彭博資訊報導台灣 電動機車新創公司Gogoro將借殼在美國上市，估值至少有10億美元以上，將成為今年第二家出走的台灣新創獨角獸。由於Gogoro明天（16日）舉行「回顧與前瞻」記者會，外界好奇是否就是要宣布在美掛牌的好消息，Gogoro昨低調回應，「不對市場傳言或臆測發表評論。」

報導指出，Gogoro打算與空殼公司Poema全球控股商談合併案，透過SPAC（特殊目的收購公司）讓股票在美上市，預定於9月16日公布。所謂的SPAC是美國資本市場特有的金融工具，發起人先設立一個公司並通過IPO融資上市，再以此完成併購，成為特殊的快速上市管道。

金管會證期局昨表示，已有詢問Gogoro，但目前未收到回應，將請證交所積極聯繫。國內券商指出，Gogoro若在台灣的創新板掛牌，由於尚未獲利，且銷量與政策補助息息相關，又要砸錢維護充電站，台灣投資 人可能不如外國投資人捧場。業界人士分析，Gogoro近期仍欲加速國際擴張布局，在美快速掛牌上市吸引國際資金，是相當正常的作法。

Gogoro是台灣知名的「獨角獸」（成立不到十年、估值十億美元以上的科技新創公司），公司正式名稱為睿能創意，成立於2011年，專注在開發、銷售電動機車及電池更換裝置，搭上環保、新能源潮流，除了最初的台灣知名企業家尹衍樑、王雪紅外，也獲得國發基金投資。

Gogoro還在2017年引進新加坡投資公司淡馬錫、美國前副總統高爾創立的Generation投資管理公司、法國能源ENGIE集團，及日本 商社住友商事集團成為股東，各界對於Gogoro前景看好。Gogoro目前在台灣的車主已經超過40萬，今年以來也陸續在中國與印度談妥策略聯盟，拓展事業版圖。

值得注意的是，一旦Gogoro成功在美借殼上市，將成為今年第二家跑到海外上市的獨角獸。今年3月台灣第一家新創獨角獸沛星互動科技，已宣布在日本東京證券交易所上市。由於證交所及櫃買中心日前才分別增設的「創新板」、「戰略新板」，但台灣新創獨角獸接連出走，讓主管機關顏面無光。

沛星宣布在日本上市後，當時引發立院財委會立委質疑，認為金管會沒有努力爭取；金管會隨後也表示，主要是沛星認為自己主要發展地區在日本，營收也來自日本，所以最後選擇在日本上市。

國內創新板已於7月20日開板，日前證交所也曾表示，創新板的潛在客戶是國內外市值大的IT、新創，其中Gogoro、KKBOX等都在證交所的期望名單內。證交所昨表示，今年上市申請家數達十四家，且皆屬獲利佳的績優公司，至於Gogoro為何不走創新板掛牌，會去接觸了解。

證交所主管私下則指出，新創企業選擇掛牌上市地，多半與商業模式有關，但也坦言台灣是以散戶為主的市場，若採SPAC方式快速上市，將面臨大挑戰，一般投資人恐無法承受風險。