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約跑約到變同居 在人夫租處曬內衣褲 小三要賠50萬

記者王駿杰／新竹12日電
江妻發現房內遍布小三的日用品與睡衣，連曬衣繩都掛有小三的內衣褲，但小三辯稱和江男都會約跑，流汗才借浴室盥洗；新竹地院審理終結，判小三須賠50萬元台幣。(示意圖／ingimage)
江妻發現房內遍布小三的日用品與睡衣，連曬衣繩都掛有小三的內衣褲，但小三辯稱和江男都會約跑，流汗才借浴室盥洗；新竹地院審理終結，判小三須賠50萬元台幣。(示意圖／ingimage)

約跑約到同居？江姓人夫因工作調派至新竹與蘇姓女同事外遇，他不僅將小三帶回住處同居，雙方還用LINE互傳「想我嗎？」、「我愛妳」等親密訊息，今年4月初江妻到丈夫租屋處，發現房內遍布小三的日用品與睡衣，連曬衣繩都掛有小三的內衣褲，氣得打電話給小三宣戰，要蘇不得越矩，不料蘇無動於衷，日用品不減反增，還辯稱和江男都會約跑，流汗才借浴室盥洗，江妻被搞得身心俱創，一個月後除與丈夫離婚，也怒控蘇賠償100萬元台幣；新竹地院審理終結，判蘇須賠50萬元。

江妻指出，江男因工作須前往新竹任職租屋，她今年4月月初到江男租屋處，發現蘇女的內衣褲、盥洗用品都與江男放在同個衣櫃，且交錯混雜置放，連房內曬衣繩上都吊掛蘇的內衣褲，絲毫沒避諱。另外，她也發現江男與蘇用LINE互傳親密訊息，包括「想我嗎？」、「我愛妳」、「想你啊，好想好想好想」、「我愛你」。

江妻說，她有先打電話給蘇女，表明身分要對方不得再與江男交往，但今年5月她二度到江男租屋處，卻發現蘇的日用品不減反增，認為蘇的行為已逾越與已婚之人交往的界線，讓她極為痛苦，因此拿著丈夫房內現況照、LINE對話紀錄提告。

蘇女則喊冤，稱與江男僅公司同事關係，她下班後偶爾會與對方一起跑步並討論工作內容，因運動流汗才會到江男的租屋處洗澡、更換衣物，與對方並未發展感情，也沒發生性關係。

法官指出，若非具相當程度親密關係，蘇女豈有可能會在已婚男性友人住處盥洗，且江男租屋處隨處可見多件蘇的衣物、內衣褲、睡衣、保養品、牙刷、漱口杯等，還公然吊曬內衣褲，這有違常理。另外，江妻曾質問江男與蘇的關係，為何曾告知後仍與其繼續交往，這些江男都未否認爭執，認定蘇女的辯詞不可採信。

法官認為，蘇女為思慮成熟、具有判斷是非能力的成年人，經江妻告知後仍與江男交往，導致江妻與江男離婚，嚴重破壞原告婚姻生活圓滿、安全及幸福，致原告受有精神上痛苦，最後判賠50萬元。

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