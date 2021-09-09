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綠二代趙介佑涉逃兵又被訴 黃承國辭國策顧問獲准

記者賴佩璇、丘采薇／台北9日電
民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑。(本報資料照片)
民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑。(本報資料照片)

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，上月被台北地檢署依毒品等罪起訴後，檢方另調查發現，趙介佑當替代役時出勤不正常，擅離職役統計172小時，8日再依違反替代役實施條例起訴趙介佑。

替代役實施條例規定擅離職役上限是七天，也就是168小時，超過就有刑責，趙介佑經台北市政府函送，面臨二年以下徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金。

趙介佑是民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子，涉毒引起社會撻伐，重創民進黨形象。受「趙介佑之亂」影響，民進黨台北市黨部前主委黃承國今年5月已請辭國策顧問，辭意甚堅，總統蔡英文尊重其意願，總統府網站已將黃承國名字撤下。

黃承國在蔡英文擔任黨主席時就力挺至今，在民進黨內有相當地位，也是黨內「英系」的代表人物。

檢方調查，竹聯幫明仁會成員陳威宇組成詐騙集團，趙介佑雖是北聯幫成員，也加入該不法組織，擔任車手頭，詐欺部分集團共獲利16萬元。

檢方追查，趙介佑還以一包2000元價格共同販賣第三級毒品Ｋ他命，由陳威宇提供毒品，再經趙藉由微信群組聯絡指揮、監控，並提供家人銀行帳戶，供藥腳匯款使用。

另由謝姓男子以三個微信群組擔任公線掌機、控台，指揮底下幫眾擔任小蜜蜂前往指定地點販售Ｋ他命，短短兩天賣40包，獲利8萬元。

根據北市府調查，趙介佑曾因案服刑而停役，三月開始再次服替代役，因已婚育有一子家庭因素，改到住家附近的北投區公所服役，一個月累計曠職172小時。

民進黨 毒品 微信

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