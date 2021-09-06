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調局查獻金筆錄外洩 綠委林岱樺：不知情

台灣新聞組／台北6日電
調查局查民進黨立委林岱樺（中）政治獻金案，有證人涉偷走筆錄通風報信，林岱樺5日由律師陪同開記者會喊冤。（記者林巧璉／攝影）
調查局查民進黨立委林岱樺（中）政治獻金案，有證人涉偷走筆錄通風報信，林岱樺5日由律師陪同開記者會喊冤。（記者林巧璉／攝影）

調查局南部地區機動工作站調查民進黨立委林岱樺政治獻金案，陳姓證人遭約詢後，涉嫌偷走筆錄向林岱樺大寮服務處主任林弘文通風報信。林岱樺昨天出面喊冤表示不知情，懷疑有政治黑手介入，讓司法淪為有心人操作工具；調查局南機站今天將約談林弘文釐清案情。

由於林岱樺也擔任通法寺護法會長及然燈山佛教協會副理事長，外傳她曾向經濟部管轄林園工業區廠商要求贊助而引來調查，但據了解，調查局調查的並非宗教募款案。林岱樺說，民意代表會參與募款協助弱勢，募來款項都進到專戶，完全可受檢驗，不清楚被調查的政治獻金案為何？如果相關單位有調查需要，她願意全力配合，希望不要沒有事實依據影射。

民進黨團幹事長劉世芳指出，基於偵查不公開，黨團會尊重調查結果，黨團不會介入調查，因為並非一般考紀問題或純粹政風處理事件，而是司法已介入調查的案件；在野黨立委批評調查局太離譜，已淪為「調包局」、政治打手。

南機站上月26日約詢陳姓證人，完成筆錄準備簽名時，陳趁在場盧姓女調查官不注意，夾帶一份偵查筆錄與提示證據影本。事後，陳涉嫌將作證過程、調查筆錄洩漏給林岱樺服務處，由林岱樺大寮服務處主任林弘文找高雄市調處鳳山站詢問，調查局才知筆錄遭竊。

林岱樺昨天下午出示服務處監視器畫面，調查局南機站上月26日約談陳姓男子，陳當天電話聯繫大寮服務處，辦公室人員沒碰過這種「選民服務」，30日請陳到大寮服務處說明，也請高雄市調處鳳山站組長呂紹華到場，最後由呂攜回被陳夾帶出的筆錄等物。

林岱樺表示，全案是經辦公室同仁轉告才知有調查局人員到服務處，她對於筆錄外洩、聯絡調查站人員等完全不知情。她首屆參選立委時，陳姓證人就支持她到現在，兩人不常見面，也未曾因為這次事件通過電話。

林岱樺說，她做事坦蕩，絕沒有捲入偷筆錄、通風報信等情事，更沒有知情後施壓、關切；調查局剛發生毒品調包案不久，筆錄外洩案讓她不得不聯想有政治黑手操作，讓司法淪為有心人操作工具。

調查局昨天表示，證人攜出的文書資料已收回，不影響後續調查，會依法追究證人刑事責任；調查官違失部分，交政風室查處。全案依法定程序調查，無調查局高層接獲中央民意代表關切情事。

法界人士表示，筆錄及提示證據與案情有關，恐衍生串供，不太可能如調查局所言的「不影響後續調查」。女調查官不僅面臨行政懲處，若洩密影響偵辦，可能交檢方簽分偵辦釐清責任。

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