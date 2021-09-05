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黑白集／修國賠法…給百姓看的障眼法？

黑白集
行政院會通過國家賠償法修正草案，放寬對司法官聲請國賠要件，司法官多表無奈，圖為台北地檢署，圖中人物均非當事人。（記者邱德祥／攝影）
行政院會通過國家賠償法修正草案，放寬對司法官聲請國賠要件，司法官多表無奈，圖為台北地檢署，圖中人物均非當事人。（記者邱德祥／攝影）

行政院會通過國家賠償法修正草案，閣揆蘇貞昌說彰顯政府保障人民權益決心，基層司法官則表無奈。其實從人民角度看，似將更容易向國家索賠成功，同時可警惕官員不能打混摸魚；但細究之，仍是口惠多於實至。

草案較受關注的有二，一是原規定無良悖職司法官須犯職務上之罪且有罪確定才可聲請國賠，草案新增若免職或撤職懲戒處分確定也可聲請，意味未來人民因枉法裁判獲國賠機會增加；二是明確定義何謂「怠於執行職務」，只要依法應執行，且沒有不執行的裁量餘地時仍不執行，即會構成。

殊不知憲法保障司法官終身職，行政上被撤免職，幾乎可確定刑事上早有罪；至於怠於執行職務，例如災害防救法規定政府應為戒備、疏散、搶救、勸告避難等，負責的公務員若跑去睡覺致人民罹災就須國賠，目前法官不正是這樣判？

甚且，若依原法，如八仙氣爆案或台灣首宗山難國賠案，人民還可以政府事前未盡責或救助無能等原因提國賠訴訟（雖然兩案最終敗訴）；新法雖符合法律明確化趨勢，卻反而壓縮人民提告索賠空間。

若真有一天，像是與石木欽案相關的「冤死銀行員」家屬能獲國賠，或是國賠案訴訟不再一拖經年，政府修國賠法才可能是玩真的，而不只是修給老百姓看的「障眼法」。

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