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性侵、猥褻2精神障礙生 68歲組長吃13年牢飯

記者王宏舜／台北3日電
花蓮縣一家啟能發展中心前行政組長張平安性侵、猥褻兩名女院生，二審依加重強制性交、加重強制猥褻罪判他13年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。(示意圖／Ingimage)
花蓮縣一家啟能發展中心前行政組長張平安性侵、猥褻兩名女院生，二審依加重強制性交、加重強制猥褻罪判他13年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。(示意圖／Ingimage)

花蓮縣一家啟能發展中心4年前爆發台版「熔爐」案，前行政組長張平安利用院生有心智缺陷，同時猥褻、性侵兩名女院生。台灣高等法院花蓮分院認為中心環境封閉，張卻侵害被害人自主權，考量他有勃起障礙、腎臟等疾病，依加重強制性交、加重強制猥褻罪判他13年徒刑。張與檢方皆上訴，最高法院駁回定讞。

68歲的張平安曾當過軍人、計程車司機，1996年起在這家啟能發展中心任職，2013年間接任行政組長，負責行政事務、環境內務與安全管理。

2015、2016間，張在宿舍4樓一名重度精神障礙女院生房內拉住她和另一名中度精神障礙者，兩名女院生都喊「不要」，但她卻強摸重度精障院生的胸部，並試圖拉她的手來觸碰自己的生殖器。張也用背部壓住中度精障院生的手，再將手指插入對方下體指侵。

2017年間，張又借澆花的機會帶重度精障女院生上宿舍頂樓，但自己卻平躺在沙發上，要求女院生摸他的生殖器，還要求對方幫他口交。當時因一名教保員出現，張才沒得逞。

張平安在審理時表示，自己不會做出這種行為，這些孩子是他從小帶到大的。張的律師還辯稱是因為告發人將被解任而責怪張，因此要求院生對他做不實指控，此案讓張身敗名裂，希望還他清白。

花蓮高分院審理時，中度精障女院生說張平安要求她和重度精障生幫她按摩，他掏出生殖器，還發出很變態的聲音說「她摸我」，重度精障生問「為何你不找你老婆做？」，他回答說「我要年輕的，我不要老老的」，還說她們是小三。

此外，重度精障女院生也證稱在澆花時，張平安逼他摸、舔「尿尿的地方」，但她拒絕。教保員則說，有天女院生來找她，稱「平安叔叔說要在4樓上去的頂樓跟她做那個」，女院生手指著下體，她送女院生1支手機，跟她說如果張再欺負，「一定要拍下來，要有證據才行」。

花蓮高分院認為張平安藉管理者的身分對兩院生下手，嚴重傷害被害人對啟能發展中心的信任，且他始終否認犯罪，毫無悔意。考量張有勃起疾患、末期腎臟病，也已步入老年、餘命有限，不論入監或出獄更生都不易，判他13年徒刑懲儆。

檢察官與張平安再上訴最高法院，最高院認為二審認事用法無違誤，駁回上訴定讞。

台灣 性侵 高院

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