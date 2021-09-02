新聞眼／歡樂派對轉移焦點 挽得回年輕人心？

舉重女神郭婞淳(右)走紅毯時，比出俏皮的手勢。(記者胡經周／攝影)

總統府1日一改肅穆氛圍，將府內布置成東京奧運 國手慶功派對場地，還邀請新生代歌手入府演唱；加上最近BNT疫苗 也規畫由年輕族群優先施打，都可看出蔡政府有意扭轉因疫苗政策混亂造成年輕族群支持度流失的劣勢。

總統府為體育代表團舉辦慶功接見活動並非頭一遭，2017年世大運台灣代表隊取得佳績，蔡政府也安排「英雄大遊行」。

但特別的是，目前仍是新冠肺炎疫情二級警戒期間，蔡政府突破萬難也要舉辦慶功活動，背後考量除了藉由「大內宣」，轉移焦頭爛額的疫苗爭議戰場，也有透過年輕活潑的舉辦形式，再次爭取年輕族群支持的意涵。

與此同時，BNT疫苗即將開打，蔡政府一改先前對BNT疫苗不友善的態度，除了擬定要由12到18歲族群優先施打，黨內部分派系還持續加碼，要擴大年輕族群列入優先施打對象，在在顯示拉攏年輕族群的用意。

年輕族群被視為民進黨 大票倉，但這個「鐵票區」在近來國際疫苗不足、國產疫苗又掀爭議風暴中略顯生銹。多項民調指出，民進黨在首投族、甚至未滿20歲族群支持度，近期都呈明顯下跌。

2022年選舉在即，若不能持續保住年輕族群的優勢，恐將衝擊綠營原本就不容樂觀的選情。但如同年輕人在疫苗政策上看破民進黨政府手腳，新生代公民對政府的檢驗只會愈來愈嚴格，拉攏意味濃厚的「歡樂派對」能有多大效果，很快就能獲得驗證。