2050淨零排放納氣候法 台9月預告草案

環保署表示，將明確把2050年淨零排放寫入氣候變遷因應法中，近期草案就會出爐，努力趕在九月前預告。(記者黃仲裕／攝影)

全球已有130多個國家宣示2050年前達到淨零排放，台灣 始終未明確表態，引發批評。行政院長蘇貞昌前天在永續發展會議裁示，氣候變遷 因應法草案應納入2050年淨零排放目標。環保署昨首度承諾2050年淨零排放入法，也正在跟產業界溝通，研商將碳定價機制寫進母法，會加快修法進度，盼趕在9月前預告草案。

美國、日本、歐盟等多個國家早就宣示2050年達到淨零排放，奧地利、冰島提前至2040年，芬蘭更宣布2035年淨零排放。環保署去年提出溫室氣體減量及管理法修正草案，擬更名為「氣候變遷因應法」，雖將「追求淨零碳排」寫入立法目的，但未設定具體期程。

蘇貞昌前天主持國家永續發展委員會議，指示環保署辦理氣候變遷因應法的法制作業時，應納入2050年淨零排放，同時針對推動碳費、專款改善氣候變遷等議題積極溝通及謹慎評估，並做出減碳 分配的整體規畫。

環保署環管處長蔡玲儀昨表示，國家長期減量目標將依照2050年淨零排放目標做修改，氣候變遷因應法草案也會把2050淨零排放明確入法，且不只是像去年版本只放在立法目的，而是納入正式條文；目前行政院也召集各部會，希望擬出國家如何邁向淨零排放的藍圖，後續也會有公眾參與程序。

蔡玲儀說，碳定價機制也會盡快推動，且產業界多數都已了解狀況，環保署目前規畫在草案中，直接授與收取碳費的機制及法源，至於費率訂定或收取對象等進一步法規，留待後續的子法詳細訂定，相關執行細節尚待與經濟部共同和產業界多加溝通，但子法與母法將同時並進，不會拖延太久。

蔡玲儀說，氣候變遷因應法草案近期就會出爐，只剩下部分條文要斟酌修改，會努力在9月前預告，之後召開公聽會及研商會，若各界對草案都有共識，立法速度會更快。