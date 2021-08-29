觀察站／國家隊撒幣拚政績 錦上添「花」可省省

農委會買花送基層接種診所，出手闊綽，左手、右手花的都是納稅人血汗錢。(本報資料照片)

農委會農糧署預計出資1600萬元(台幣，下同，約56.7萬美元)買花送基層接種診所，中央社「國際影音平台」則花費1200萬元購買「斯卡羅」海外網路播映版權。表面看來都是美事一樁，但鮮花向誰買？好片給誰看？背後藏有不少貓膩，特別是政府出手闊綽，左手、右手花的都是納稅人血汗錢，疫情 紓困正需「雪中送炭」，政府大可不必一再「錦上添花」。

鮮花人見人愛，免費送禮來者不拒，農委會除了送花，感謝卡片上還附有農委會主委陳吉仲和縣市首長的署名，明年地方選舉在即，中央燒錢送花，地方當然欣然接受，面子、裡子兼具，但此舉究竟是做公益、還是做公關？

一波三折的國際影音平台「Taiwan+」好不容易30日上線，文化部長李永得可以保住烏紗帽，但平台目前最大的挑戰在於「預算 充足、內容不足」；為了充足內容，中央社向公視購片無可厚非，問題是「斯卡羅」在台灣 固然叫好叫座，但中央社付出高於市場的五倍行情是否合理？

Taiwan+定位的受眾是全球，中央社是否有先市場調查，斯卡羅在網路、海外能否也叫好叫座？影音平台8月底開播，已被外界高度質疑是為了兌現李永得承諾，如今花大錢買片能否有成效，還是最後「出口轉內銷」，也受到高度關注。

蔡政府上任以來，各部會政策多次被質疑「大撒幣」，花錢拚政績，農委會過去有「1450事件」(年花1450萬養小編)，又被爆1年7000萬元用防治非洲豬瘟預算進行媒體宣傳；國際影音平台也不遑多讓，立委踢爆平台1年預算10億元，還沒上線就先花5000萬裝潢新辦公室，如今又砸1200萬購片。疫情期間，「影音國家隊」出手大方，因為都是花國家的錢，人民點滴在心頭。