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50年前在美奪冠 台灣巨人少棒成員安平古堡相見歡

中央社／台南28日電
1971年巨人少棒在美國威廉波特奪得世界冠軍，當年6名成員28日在台南市安平古堡相聚一堂，穿著棒球服現身。中央社
1971年巨人少棒在美國威廉波特奪得世界冠軍，當年6名成員28日在台南市安平古堡相聚一堂，穿著棒球服現身。中央社

1971年巨人少棒在美國威廉波特奪得世界冠軍，當年6名成員和球隊經理蔡順全今天在台南市安平古堡相見歡，副總統賴清德也到場致意說，沒有巨人少棒，就沒有日後台灣棒球風潮。

吳誠文、葉志仙、沈清文、陳金鉛、魏景林、吳智雄6名50年前在美國奪冠的巨人少棒成員，今天在台南市安平古堡相聚一堂，從年少到已見白髮的花甲之年，重聚不是易事，他們穿著棒球服現身，神情顯得很高興，連當年帶隊的蔡順全也到場和當年棒球小將碰面。

影片來源：YouTube

這場巨人少棒第一代成員不是在安平古堡偶遇，而是工業研究院特地安排的，以「巨人少棒50週年-南鋒再現」為主題，分別於8月28日和29日、9月4日和5日在安平古堡「熱蘭遮城博物館前廣場」及「新營文化中心演藝廳廣場」舉辦科技棒球體驗的實驗系列活動，並展示巨人少棒的紀念文物，才邀來6名巨人少棒成員。

年輕一代應該對巨人少棒很陌生，但活動主持人介紹說，當年吳誠文在台灣風靡的程度很驚人，只要到相館洗相片，相片中有吳誠文就免費，信封上寫著「台南吳誠文」，吳誠文就會收到信。面對這樣驚人的傳聞，如今已是工研院資深副總兼南分院執行長的吳誠文，站在台上笑著點頭稱是。

身為棒球迷的賴副總統也到場致意，細數重現50年前巨人少棒在美國奪冠的場景，賴副總統表示，沒有巨人少棒，就沒有日後的王建民、郭泓志等人及台灣棒球風潮。

賴副總統同時提到他在台南市長任內推動的亞太國際棒球訓練中心，希望重振台南棒球往日的光榮歷史。

台灣 美國 賴清德

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