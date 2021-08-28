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拒米其林評鑑 高檔日料餐廳「磯勢」提訟

記者林孟潔、羅建怡／台北28日電
日本料理「磯勢」提告要求米其林不得派員評鑑。圖為磯勢主廚伊藤一丸。（圖：磯勢提供）
日本料理「磯勢」提告要求米其林不得派員評鑑。圖為磯勢主廚伊藤一丸。（圖：磯勢提供）

米其林指南剛公布今年摘星名單，但知名高檔日本料理餐廳「磯勢」拒絕米其林上門評鑑，發律師函卻未獲回應，委由律師向Michelin Travel Partner提起民事訴訟，要求米其林不得派評審員至磯勢用餐、評鑑，也不得在米其林指南上評鑑或推薦磯勢。

位在台北市健康路巷弄內的磯勢日料，外觀隱密、低調，沒有招牌，僅在門口布幕上印有餐廳名稱，但名氣響亮，不少人都稱「黑房子」；餐廳使用日本食材，主廚也是日本人，由於隱密性高，常有不少政商名流前往用餐，門口停滿黑頭車。

法院昨開庭，磯勢所屬的瑞慧日式餐飲公司委任律師楊代華出庭；楊指出，每個餐廳、廚師有權利決定是否參加米其林評鑑，米其林未告訴外界評審員是誰、評審過程、標準為何，磯勢不希望評斷美食好壞只存在一種聲音，因此拒絕米其林評鑑。

楊代華說，磯勢先前委由理律事務所發函米其林法國總部，表達餐廳不願意米其林派員評審，但至今未獲回應，才提訴訟請法院判決保護餐廳和廚師權益，「米其林再大也要尊重每個餐廳、廚師的意願」。

磯勢鼓勵喜好美食消費者、部落客來用餐、發表意見，由真正到餐廳體驗的消費者意見，才是促進餐廳提升服務品質、餐飲創新的動力。

楊代華在庭上指出，磯勢陳明不願接受米其林派員用餐、評鑑，代表拒絕和評審員締約，若米其林仍派員評審，就是侵害餐廳的締約自由；每間餐廳有權決定是否參與評鑑，若米其林執意派員評審，也侵害餐廳營業自由、自我實現的人格權。

米其林委任律師面對法官詢問是否有和解可能，回應會再向當事人說明，但不清楚本件該如何和解；律師楊益昇說，磯勢2006年開業，若不滿米其林評鑑，為何直至去年9月才發函拒絕評鑑，不理解對方訴訟用意，看不出米其林有侵害餐廳任何權利。

至於米其林沒有回覆律師函，律師廖芳儀指出，米其林有不表意自由，沒有義務回函。磯勢日本料理表示，目前一切都託由律師處理，沒有其他回應。

除磯勢外，另間知名餐廳「鍋氣」認為米其林以「秘密客」方式評比，締約自由遭侵害，也曾發函米其林法國總部未獲回應，提民事訴訟請求禁止秘密客到餐廳用餐。

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