新聞評論／震怒秀轉移焦點 蘇貞昌掩飾失職

越南走私肉品驗出非洲豬瘟病毒，行政院長蘇貞昌怒斥關務署官員。（本報系資料照）

農委會防檢局安樂死154隻走私貓，惹怒動保團體與愛貓人士；蔡英文、蘇貞昌連忙說痛心，稱將修法嚴懲走私者。同一時間，爆發越南 走私肉品驗出非洲豬瘟病毒，行政院長蘇貞昌火速前往桃園機場巡視破口，當場怒斥關務署官員。殺貓風頭下，蘇揆再次表演「震怒秀」戲碼，既轉移不了焦點，更凸顯他一貫只炒短線卻不務實解決制度問題的施政風格。

外界不解，農委會為何急於處死這批走私貓？其緣由，正是蘇揆多次宣示要防堵外來疫病入侵，甚至立下格殺天條；誰料，這次踩到了「草菅生命」的地雷。蘇揆回鍋任閣揆時，適逢國際間非洲豬瘟疫情 肆虐，他首個公開行程就是到桃機視察防豬瘟作業。台灣後來並未出現非洲豬瘟疫情，蘇揆視此為其重大政績，便要求各部會處理邊境 管制和外來種動植物，皆須根據嚴打非洲豬瘟的規格處置，強調「要一次解決外來種動植物」。

事實上，無論是走私漏洞或外來種之所以成為沉痾，就是存在諸多資源面、制度面與法規面的根本問題未能解決。歷年政府或者有心無力，或許危機意識不足，從未認真面對。蘇揆原有機會把事做對，從法律、制度、預算面一舉解決結構問題；但是他見識有限，只會重複「要人給人、要錢給錢」的老調，從未見理念和行動的提升。

儘管近幾任政府都在談改革及組織改造，但目前的官僚體系和法規制度都像老機器，跟不上全球新興問題如傳染病、外來物種乃至極端氣候的挑戰。當主政者缺乏新思維，政務官提不出新視野，施政就會像對著老爺車高喊「要水加水、要油加油、要司機給司機」，卻不知老爺車已失去動力，也不知要往哪裡前進。

蘇貞昌對於理念與願景的追求一向缺乏興趣，他更在乎的，是對具體事件的教條、訓斥與管治。也因此，先前被抓包許多該由閣揆主持的法定會議，他長期停開，中央政府組改也幾近停擺。蘇揆常說：「我的政策就是以一年為限」，永遠只想炒短線、撿現成，從網路挑選本小利多的議題蹭熱度、賺名聲，而不願花心力盤點政府應面對的數位政府、電子支付、環保節能等新興課題。他動輒拿事務官羞辱、開刀，這就是他的能事。

蔡政府近年揮霍的特別預算已高達兩兆，相對而言，中央對政府經常性支出及員額卻管控嚴苛，實際上又撥給邊境管制、動植物檢疫或移除外來種的單位多少人與錢？累積數十年的老問題，若沒有經費和法制支持，怎能指望基層真正解決問題？

更糟的是，蘇揆動輒耍官威當眾怒斥屬下的作風，不僅剝奪官員的自尊、打擊一線官員的士氣，更無助解決問題。相關單位為了因應他的軍令，須將有限資源和人力都調撥到他關注的議題上，官員疲於奔命下，必然造成其他破口。以這次非洲豬瘟事件為例，蘇揆不滿關務署抽驗比率僅2％，但海關人力有限，若真要全面查驗，必然造成貨品塞車；即使專門派一組人力抽驗越南貨品，難道不會顧此失彼，嚴查了肉品，卻放了槍、毒等更嚴重的破口？再如，蘇揆前年倉促開放山林，造成近兩年山難救援件數倍增，使空勤總隊、林務局、國家公園人員疲於奔命，但山難救援量能有增加嗎？人跟錢又在哪裡？

蘇揆喜愛炒短線又剛愎自用的風格，埋下侵蝕國家根基的危害。可議的是，他為掩飾自己的失職，一再用「震怒秀」轉移焦點，把文官尊嚴踩在腳底下；國家治理見樹不見林，也模糊了責任倫理。