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蘭嶼、小琉球海底赫見廢機車、水泥樁 破壞生態

記者尤聰光、潘欣中／台北20日電
蘭嶼潛水業者清除海底垃圾時，竟發現海底有一輛摩托車，相當傻眼。（圖：聯合報讀者提供）
蘭嶼潛水業者清除海底垃圾時，竟發現海底有一輛摩托車，相當傻眼。（圖：聯合報讀者提供）

因應疫情，台東縣蘭嶼及屏東縣小琉球已超過兩個月禁止遊客登島，兩地潛水業者及潛客近日卻發現驚人的海底垃圾，包括一台報廢機車、船錨及水泥樁等，嚴重破壞自然生態。

蘭嶼潛水業者昨發起淨海活動，一個小時內清出近70公斤垃圾。潛水者還發現一輛沉在海底的摩托車，令人傻眼；協助清理的潛水者小高指出，「可能是颱風時，大浪把停放岸上的報廢機車打入海中」，「出動3名人力也拉不起來！」由於機車實在太重，只能設法先拉到鄰近岸邊的海域，再把機車拉上岸。

愛潛水的陳姓民眾說，看到海裡那麼髒，感到很難過，希望大家可以減少一次性餐具及寶特瓶，避免汙染海洋資源。

蘭嶼謝姓潛水業者說，可能受疫情限制遊客的影響，剛下潛時，明顯感受到海底變得寧靜許多，魚群也變豐富了；但海底裡還是有許多人造垃圾，不乏廢棄漁網、鉛塊、寶特瓶、鐵罐及塑膠袋等。

無獨有偶，屏東縣小琉球潛客日前則在杉福潮間帶保育示範區發現數個船錨、水泥樁，因水流波動導致撞傷部分珊瑚礁；因反彈聲浪大，當地一家潛水店業者向屏東縣府承認，投放水泥樁其實是為了打造復育軟絲的人工礁石，做海底漫步用，但因投放當天海流不穩無法固定，造成水泥椿四處碰撞。

屏東縣府海洋及漁業事務管理所長陳歐泉說，業者主動來電承認投放船錨、水泥柱，除要求盡速移除，將在業者陳述意見後，依漁業法開罰，並評估珊瑚受損狀況求償。

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