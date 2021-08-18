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台股當沖降稅確定延長 年限待議

記者鄭鴻達、翁至威／台北18日電
行政院政委龔明鑫昨邀金管會、財部進行協商，會後達成共識，當沖降稅到期後繼續延長。（本報資料照片）
行政院政委龔明鑫昨邀金管會、財部進行協商，會後達成共識，當沖降稅到期後繼續延長。（本報資料照片）

當沖降稅到底延不延？據悉，行政院政委、國發會主委龔明鑫昨（17）日邀金管會、財政部召開跨部會會議進行協商，會後達成共識，當沖降稅年底到期後繼續延長，唯具體延長年限，及降稅幅度仍待8月底再向行政院報告後再拍板。

官員指出，目前各種折衷方案皆有可能，例如延長年限是否應從五年縮到三年？降稅幅度是否能在千分之3到千分之1.5之間尋求折衷？都是可能選項；因距年底優惠到期還有一段時間，財政部會審慎評估，最後由行政院拍板。

據了解，日前龔明鑫已主持過協調會，金管會、財政部均認同延長當沖降稅的方向，然基於兩部會考量因素不同，雙方仍在延長年限、降稅幅度是否維持這麼優惠，尚未有答案，因此昨日才召開跨部會會議交換意見。

據透露，昨日會議氣氛不錯，但考量當沖降稅措施決策方向、內容事關重大，對股市交易容易造成波動，因此官員們對於會議內容均守口如瓶。儘管金管會、財政部已有初步共識，要維持目前降稅方向，但降稅延長期間、幅度多少尚未達成結論，將擇日開會再議。

知情官員表示，昨日會議金管會提出評估資料指出，若當沖降稅不延續，恐使交易量萎縮六成，因此站在金管會立場，希望以「不變應萬變」，維持股市穩健。

但財政部則基於稅收穩建立場，主張租稅公平性、合理性、必要性等三大關鍵是財政部最大考量。

此外，昨天會中也有人主張，當沖占台股交易量比過高可能引發相關風險，例如投資新手因不了解風險仍跟風當沖進而慘賠，要求金管會應有配套政策。對此，金管會則請證交所研議補強措施，要求券商配合做好風險控管。

財政部 台股 投資

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