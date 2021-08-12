解決缺疫苗困境 蔡政府不作為只出一張嘴

疫苗接種記錄卡（莫德納）。(記者胡經周／攝影)

當鴻海創辦人郭台銘遠赴歐洲追蹤疫苗 進度，指揮官陳時中 說，「這是非常困難的工作，我們祝福他馬到成功。」莫德納 疫苗延遲交貨，南韓保健福祉部副部長將到美國協商、催貨，相較之下，陳時中說，「若有必要讓貨可以早點到，任何作為都願意。」實際作為仍只是透過外交管道了解疫苗供應情況。

過去一年多來，指揮中心下午兩點記者會上不斷重複「超前部署」，這四個字成為最夯的時下用語，但爆發大規模本土疫情後，這四字反成為笑話一樁，執政者彷彿只剩一張嘴，當民間努力洽購疫苗，遠赴異地追貨時，一句「祝他馬到成功」，置身事外的態度令人氣結，採購疫苗緊盯供貨時程，這不是政府的重要責任嗎？

談及台灣疫苗短缺，指揮中心總推稱現在全世界都在搶疫苗，但當世界各國積極籌購第三劑疫苗，供高風險族群接種，指揮中心仍只回應「已經訂購2000萬劑莫德納疫苗，對於目前來講是夠的。」但真的夠了嗎？為何沒能記取眼前缺貨的教訓，還如此自得意滿，告訴民眾這樣就夠了。

郭台銘親赴歐洲催貨，南韓副部長將赴美催貨，作為積極，反觀陳時中在面對疫苗不足、延遲供貨，本周疫苗即將用罄的困境時，心急之外卻提不出積極作為，只願透過外交管道了解狀況，將球丟給駐美代表，當防疫指揮官在擬定重要決策時，不見魄力，恐非全民福祉。