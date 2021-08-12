歷來最多…91家入選2021米其林必比登 業者喊像中樂透

台北台中2021米其林必比登推介

「台北台中米其林指南2021」昨天率先公布必比登推介名單，今年共91家入選，包括至少17種料理類別，這也是2018米其林指南入台以來，入選店數最多的一屆，有首度入榜的餐廳老闆說：「完全沒想到，好比中樂透。」

這次入榜的包括台北58家、台中33家，其中19家新入選，分別台北6家、台中13家。美食 家高琹雯說，從新入選19家名單中能看出米其林愈來愈深入民間，也愈來愈了解台灣 ，入選店家多半是「一說出店名就知道的地方，很符合必比登精神」，台菜占大宗，比例也合理。

美食家王瑞瑤也認為，疫情 下還能找到台灣美食多元面向，「米其林評審確實很努力了」，尤其是陽明山、台中新社的景觀餐廳都被找出來，「這種結合美食與觀光類型的餐廳，確實是台灣特色之一，值得肯定」，但也提醒肉圓、爌肉飯入榜，是否會有同類型店家不服氣？異國料理推薦了印度及印尼菜，但這並不是台灣異國料理主流，許多年輕廚師到海外習藝後回國經營的法國菜、西班牙料理沒被看見。

「金賞軒」香蒜中卷。(取材自米其林官網)

必比登推介店家與米其林摘星不同，指的是「能提供物有所值的美食」，同時包括「能以台幣1000元(約35美元)以下的價位，吃到有水準的3道菜（不含飲料）」。

昨天名單一公布，不少店家表示驚訝，首度入榜的「巷子龍家常菜」老闆向子龍則自信滿滿說，「菜單上每道菜都經過千錘百鍊，光就菜色，我認為是三星水準。」但受疫情影響，首度上榜的牛肉麵專賣店湘帝御膳食堂、以創意台菜料理聞名的醉月樓及蟬聯的昶鴻麵點仍在歇業狀態；以溫體牛肉聞名的台中尚牛二館掉出榜外，可能與評鑑期間正好更換店址有關。