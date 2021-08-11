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停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

中央社／台北11日電
新加坡航空11日宣布，自25日起，每週將有3班台北往返美國洛杉磯的直飛航班，以空中巴士A350-900機型執飛。圖／新加坡航空提供
新加坡航空11日宣布，自25日起，每週將有3班台北往返美國洛杉磯的直飛航班，以空中巴士A350-900機型執飛。圖／新加坡航空提供

新加坡航空今天宣布，25日起每週3班台北往返美國洛杉磯航班。新航於2008年10月退出台北-洛杉磯航線，近13年後再復航。

新航說，台北與洛杉磯間的直航服務將以空中巴士A350-900機型執飛，提供42個商務艙、24個優選經濟艙與187個經濟艙，共253個座位。除了便利的客運直航服務之外，也將使新航得以拓展貨運服務，將一般貨郵、生鮮產品及高科技產品自台灣運送至美西。

新航台灣分公司總經理蔡建華說，新航再度推出台北與洛杉磯間的直航服務，展現新航在台灣重建並拓展客運及貨運航網的承諾，台灣旅客可在台北-洛杉磯長程航線上，享受新航領先業界的客艙產品及機上服務。

新航台北-洛杉磯即日起開放訂位購票，自台灣出發直飛洛杉磯的經濟艙單程含稅票價2萬9538元起，來回票價4萬3568元起。

新航說，8月24日前購票自台北飛往洛杉磯，可享額外託運行李36折的優惠。另為使旅客可以安心規劃行程，新航提供更多購票彈性，旅客於2021年9月30日前的新訂位購票，可免費無限次更改旅行日期，2021年9月30日後可免費更改旅行日期1次。

新航也提供學生優惠，只要成為新航KrisFlyer會員，並持有效學生身分就能享有部分票價種類9折，及飛往美國航點3件免費託運行李額度。

據了解，新航當年考量台北-洛杉磯航線競爭太激烈，決定退出，這次是否看到新商機，新航並未正面回應，只說是新的航網布局策略。

洛杉磯 台灣 航線

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