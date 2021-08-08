中華隊東奧摘下2金4銀6銅 歷屆最佳成績

「舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子59公斤級比賽中，展現壓倒性實力奪金，她在拿到獎牌後泛紅了眼眶。（特派記者余承翰／東京攝影）

因新冠肺炎疫情延期一年的東京奧運 ，今天晚上就要畫下句點，中華代表團奪下史上最佳的二金四銀六銅佳績，締造台灣 奧運史最燦爛一頁。而延續開幕的「情同與共」主題，東奧閉幕典禮以「我們共享的世界」為主題，盼閉幕的同時，為所有參與者打開通往光明未來的大門。

舉重「女神」郭婞淳在女子59公斤級舉出代表團東奧第一面金牌，羽球男雙「麟洋配」王齊麟／李洋從分組第一戰落敗到五連勝打下史上第七面金牌，讓中華代表團金牌數追上雅典奧運；獎牌數突破兩位數，更超越雅典奧運的二金二銀一銅，締造史上最佳成績。

由於防疫規定，中華代表團好手結束賽程後就陸續回台，台灣時間今晚7點的閉幕由田徑隊四名選手「最速男」楊俊瀚、「標槍雙俠」鄭兆村和黃士峰及「跨欄王子」陳傑代表出席，並由連三屆參加奧運的陳傑掌旗。

女子高球 是中華代表團在東京奧運最後登場的項目，兩位旅美女將徐薇淩和李旻最終以並列15名及34名結束奧運初體驗，同是26歲的女將已經展望巴黎奧運，希望三年後能完成站上奧運頒獎台的夢想。

高球從上屆里約奧運才重返最高殿堂，東奧賽程由男子組先登場，兩位女將當時都見證潘政琮上演史詩級逆轉，並在七人加賽中脫穎而出奪下銅牌。徐薇淩昨天完賽後有感而發說，不管看到小潘的銅牌，或是在選手村時的室友鄭怡靜摘下桌球混雙銅牌，都讓她十分感動。

情緒上來一度哽咽，徐薇淩說：「大家都很努力湊成這件事，很不簡單，自己也花了五年才到這，希望這次經驗可以帶到下一屆奧運，下次可以有更好表現。」

徐薇淩三輪打完並列第20名，昨最終輪繳出五鳥、零柏忌的完美表現，以275桿（低於標準桿九桿）並列15名的她笑說：「可以讓自己睡個好覺，昨天（第三輪）有點懊惱心情不好，今天有做到我該做的，盡全力去衝，雖然真的很想得牌，但沒得也不會覺得很懊惱。」李旻則以282桿並列34名。

金牌由美國女將柯達以267桿奪金，日本稻見萌寧在加賽中擊敗紐西蘭好手高寶璟，為地主留下銀牌。