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美國女排拿下首面奧運金牌 美39金穩坐第一

東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

中華健兒東奧爭光 國光獎金發1.6億創新高

記者劉肇育／台北8日電

2020東京奧運將在今天閉幕，台灣累積拿下二金四銀六銅，創下史上最佳成績，而國光獎章獎金也預計將頒給選手1億6765萬元（台幣，下同，約602萬美元），同樣創下歷屆奧運新高。

羽球隊在男雙「麟洋配」加持下，搭配戴資穎的銀牌700萬，加上周天成的第五名150萬，共進帳所有代表隊最多的4850萬元。

至於舉重隊則是在郭婞淳的金牌2000萬元、陳玟卉銅牌700萬元、方莞靈第四名300萬元、陳柏任第五名150萬元，合計2950萬元排名第二。

在個人獎金部分，奪金的郭婞淳、李洋、王齊麟皆拿下2000萬元最多，李智凱則是在體操獎金加碼50%下，以1050萬元排名第二，射箭湯智鈞1000萬元，桌球林昀儒950萬元。前三名選手也可選擇月領，金牌是12萬5000元，銀牌3萬8000元，銅牌2萬4000元。

有功教練獎金4090萬元，也創下歷屆奧運新高，至於2018年雅加達亞運，台灣代表團共拿下17金19銀31銅，加上在多個團體項目奪牌的情況下，頒發出國光獎金加上有功教練獎金3億7770萬元，則是單一賽事史上最高。

東京奧運 台灣 羽球

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