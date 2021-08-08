環保署補助走回頭路 電動機車銷量崩

行政院這兩年補助民眾買七期排放標準的燃油機車，結果造成電動機車掛牌數量雪崩式下跌。（本報資料照片）

行政院這兩年補助民眾買七期排放標準的燃油機車，結果造成電動機車掛牌數量雪崩式下跌；今年1到7月各縣市補助汰舊換新機車，共補助電動機車9860輛，七期燃油機車卻高達13萬1946輛，油車數量為電車約13.4倍。地方環保局官員慨歎，大部分時間都在辦油車補助，更環保的電車卻乏人問津，「這樣對嗎？」電動機車業者也哀號「環保署走了兩年回頭路，是要打臉蔡總統追求減碳 的目標嗎？」

環保署自2020年起用空汙基金補助汰購七期燃油機車和電動機車，為期二年，第一年每輛補助5000元（台幣，下同，約180美元），今年減為3000元；電動機車另由經濟部工業局補助，但每輛也由1萬元減為7000元，若採用國產電池芯才加碼補助到1萬元。

這項補助源自行政院的「油電並行」政策，老牌機車廠先前喊出「油電平權」口號，呼籲政府要平衡七期排放標準的燃油機車和電動機車補助。行政院長蘇貞昌2019年不僅取消前院長賴清德 的燃油車禁售年限，還要環保署不分油、電機車補助汰舊換新。

環保署空保處長蔡孟裕表示，政策是補助淘汰2007年6月30日以前出廠的老舊機車，換成符合七期排放標準的低汙染車輛，同時鼓勵車廠提前生產七期機車的過渡作法，且七期油車與電動機車的汙染減量效果都超過九成，彼此差距不大。

不過，早在政策推出之前，外界就預言會重擊台灣 電動機車市場，統計2020年台灣新增燃油機車數量有93萬6605輛，比2019年的73萬3743輛成長27.6%；但全台新增電動機車數，則從2019年的16萬8537輛，驟減至2020年的9萬9204輛，減幅41.1%，新增電動機車占比也在這兩年內從18.6%衰退至9.6%，雙雙近腰斬。

今年1到7月，各縣市補助汰舊換新機車，電動機車只有不到1萬輛的新低量，而七期燃油機車近13.2萬輛。從交通部機車新掛牌數統計也發現，今年1到6月新領牌機車有33萬多輛，電動機車只占3萬2956輛，和燃油機車相差高達9.1倍。

幾個縣市的環保局都表示，雖然環保署長張子敬3月在立法院承諾明年不補助燃油機車，但這兩年在政策引導下，又多了不少燃油機車，地方天天耗費大量人力與時間忙著辦補助申請案，但其中九成都是燃油車，不僅心裡很不是滋味，也不利國家推動減碳政策，更是違逆國際減碳潮流。