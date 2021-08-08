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疫情＋豪雨…台灣今年父親節「史上最冷清」

台灣新聞組／台北8日電
台南市中西區國華美食商圈7日人潮稀落，業者期盼快放晴。（記者鄭惠仁／攝影）
台南市中西區國華美食商圈7日人潮稀落，業者期盼快放晴。（記者鄭惠仁／攝影）

防疫警戒降為二級，旅宿餐飲業原本看好父親節檔期可帶動消費，沒想到豪雨攪局，臨時取消訂位達四、五成。屏東萬巒豬腳街、東港海產餐廳昨、今原本訂位滿桌，臨時退訂一半。墾丁沙灘浪高禁止下水又堆滿漂流木，周末住房不到兩成；因東琉線停航，小琉球住房率近零。業者苦嘆，疫情加上大雨，今年恐是「史上最冷清父親節」！

父親節在暑假，旅宿餐飲業者說，往年都很有過節氣氛，高雄市旅館公會表示，原預期降級及過節可帶來訂房成長兩成，但昨天、今天僅增加不到一成。台南美食商圈也冷冷清清，業者說，豪雨加上疫情，對生意真是雪上加霜，明顯影響到民眾出遊意願。

昨受天雨影響，台南赤崁樓、孔廟、台灣文學館、安平古堡等周邊商圈景點，未見人潮，安平老街遊客稀稀落落，店家兩手一攤無奈嘆「攏等嘸客人」。國華街、民族路美食商圈來買小吃的都是在地人，商家說，雨下一個多禮拜，幾乎沒有外地遊客，「滿心期待趕快放晴」。

屏東縣有名的萬巒豬腳街餐廳，臨時取消訂位達五成，自由行的人潮連過去假日一半都不到。劉姓業者搖頭說，降二級前都是外帶，好不容易等到可以內用，卻連下超過一周的雨。

高雄漢來美食表示，父親節假期的訂位約九成滿，但天公不作美，臨時退訂的有四、五成。富野渡假酒店東悅坊父親節周末周日訂位約五成，昨天大雨有一半臨時退訂。

「早上就接到退訂電話，訂七桌剩兩桌。」台東市海產餐廳張老闆說，一早看到雨勢這麼大，心裡就有數，電話響了都不是要訂桌，而是來退訂。

屏東墾丁凱撒、夏都和福華度假飯店，昨今住房都不到兩成。張姓主管表示，降級但未解封，加上連續大雨，遊客南下度假意願不高，可能是墾丁史上最冷清的一次父親節，「大家都嘆氣」。

美食 疫情 台灣

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