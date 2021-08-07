中南部豪雨成災 台西居民穿雨靴水中煮飯 半夜忙搬家具

雲林縣四湖和台西地區住家到處淹水，居民叫苦，一位老阿嬤腳泡在水裡，穿著雨靴煮中餐。（記者蔡維斌／攝影）

受熱帶性低氣壓與西南氣流影響，昨全台11縣市豪雨，雲林、彰化、南投等縣市多處傳出災情，其中雲林台西鄉大排溢堤急雨排洩不及，加上海水倒灌，數百戶住家積淹水，彰化縣沿海鄉鎮也陸續傳出淹水，居民苦不堪言。

中南部豪雨成災，也讓農作物損失慘重。根據農委會統計，截至昨傍晚5時為止，農損金額達1億5508萬元；其中以雲林縣最慘，損失4452萬元，屏東縣損失3300萬元、台南市損失3112萬元、嘉義縣損失2216萬元，以及高雄市損失1669萬元。

受到西南氣流影響，即將進入採收期的文旦柚首當其衝，農委會農糧署南區分署長羅正宗表示，推估應該不會有太大影響，災損較嚴重的是木瓜，龍眼也有部分落果。

大雨讓多處溪水暴漲，住在南投縣仁愛鄉的徐姓夫妻昨到溪邊抓魚時落水，因溪水暴漲，湍急溪流沖走兩人，消防人員後來在下游找到兩人時，都已無生命跡象。

雲林縣沿海昨凌晨起暴雨 一陣接一陣，雲林縣府昨近中午也緊急宣布台西鄉停班停課。「去了了，剛買的冰箱又泡水了！」雲林縣林厝村民搖頭嘆息說前兩天淹水都還沒清好，昨天又淹，有人半夜不敢睡，忙著搬家具；台西鄉阿嬤腳泡在水裡煮中餐，她說清了又淹，根本清不完，連在家裡都穿著雨靴生活。

彰化縣沿海鄉鎮也陸續傳出淹水，芳苑鄉16個村達到淹水二級警戒。台17線濱海公路也有多處水深及漆，宛如漂漂河，水上行車寸步難行。

中南部農田因連日豪雨泡水，農民冒雨搶收，但因為蔬菜 含水量高，送到消費地時普遍濕氣重且品質不佳，零售市場葉菜類價格略漲，葉菜每把約25至30元，瓜果類相對較貴，小黃瓜一斤70元、絲瓜一斤50元，品質差異極大。

彰化縣溪湖鎮果菜市場到貨量持續下滑，菜價節節升高，重回每公斤均價30元大關，小白菜、青江菜從每公斤15元漲到25至30元，漲幅近一倍，沒水傷的青蔥昨已到70元，市場預估蔬菜批價價持續看漲。