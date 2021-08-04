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從北搶到南…半導體人才荒 供給失衡淪國安問題

台灣新聞組╱台北4日電
第二季半導體產業每月徵才2.77萬人，但少子化衝擊和台積電磁吸效應，台灣半導體出現人才荒及供給失衡的國安問題。(圖：高市府提供)
第二季半導體產業每月徵才2.77萬人，但少子化衝擊和台積電磁吸效應，台灣半導體出現人才荒及供給失衡的國安問題。(圖：高市府提供)

堪稱護國群山的台灣半導體產業，去年產值已突破3兆元台幣，產業蓬勃發展，卻出現人才荒。根據本報系聯合報獨家取得人力銀行最新「半導體產業及人才白皮書」顯示，半導體徵才在今年第二季創六年半新高，平均每月徵才2.77萬人，上中下游都缺相關製程的工程師，缺額高達1.5萬名，工程師缺口之大，已超越第一線的包裝作業員。這現象暴露出台灣半導體人才荒及供給失衡的國安問題。

這份白皮書分析超過1600家半導體廠商連續六年（2015年第一季到2021第二季）的徵才趨勢，也涵蓋相關產業在北中南區域板塊的移動與興起，並分析半導體人才的上下一步，完整呈現台灣半導體人才供需全貌。

去年及今年第二季，台灣就業市場都因新冠肺炎衝擊而下滑，不過AI、5G、物聯網等新興領域，半導體產業一枝獨秀，而且徵才缺口在今年第二季創六年半新高，比去年同期增加44.4%，每月釋出職缺平均達2.77萬個，顯示景氣大好，業者反而為缺才所苦，搶才狀況從北部延伸到南部、上游搶到下游，專家指出，主因少子化和台積電磁吸效應，加上多數年輕人想留北部，暴露出台灣半導體人才荒及供給失衡的國安問題。

台灣半導體上中下游供應鏈不斷強化，除了上游IC設計外，以中游製造的徵才成長力道最強。中下游多為IC製造封測，作業員長期缺工，不少企業只能用外勞填補台灣勞工人力短缺。

IC設計龍頭廠、聯發科董事長蔡明介日前投書媒體，點出本土科技出現人才荒，並說重話「台灣的研發人才也會產生無法銜接而損及國際競爭力，將會動搖國本」，呼籲政府要重視數理教育。

人力銀行資深副總晉麗明也說，台灣半導體人才以前被大陸挖角，現在面臨日韓挖角，加上年輕人不愛念辛苦的理工科系，造成人才荒逐年加重。

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