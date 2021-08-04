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東奧／美國棒球2轟擺平多明尼加 再1勝就有金牌戰

勇士續約 2.15億元頂薪大合約 柯瑞簽了

地方各自加碼 麟洋獎金不同命 相差300萬

台灣新聞組／台北4日電
台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟（後）和李洋（前），31日晚間在東京奧運羽球男雙金牌戰拍落中國組合，為台灣拿下奧運羽球項目首金。（中央社）
台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟（後）和李洋（前），31日晚間在東京奧運羽球男雙金牌戰拍落中國組合，為台灣拿下奧運羽球項目首金。（中央社）

台灣運動選手在東奧創佳績，各縣市政府紛紛加碼獎金，繼金門為奪下金牌的李洋大加碼外，台中市府也喊出金牌得主獎勵金從原本15萬元（台幣，下同，約5400美元）飆到300萬元；各縣市各自加碼，出現三位奪下金牌選手，因戶籍在三個縣市而獎金大不同狀況，甚至拿金牌的縣市加碼獎金，比別縣市拿銀牌者還少。

教育部體育署國光體育獎章規定，奧運前八強獎勵金分別為金牌2000萬元、銀牌700萬元、銅牌500萬元、第四名300萬元，五、六名150萬元，七、八名為90萬元。各縣市另訂有相關獎金。

台中市長盧秀燕昨宣布大幅加碼奧運獎勵金，金牌從原本15萬元提高至300萬元、銀牌從9萬提高至200萬元、銅牌6萬變100萬元，第四至第八名有50萬至10萬不等的獎勵金。奪下柔道銀牌的楊勇緯，除有國光獎金700萬外，中市將發給200萬元，盧秀燕強調「每個家庭培育運動選手不容易，參加奧運更是無上光榮」，因此決議「再加碼」提升奧運激勵金。

東京奧運羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟及李洋，因李洋設籍金門，金門縣政府上周宣布額外頒發472.5萬獎金；設籍北市的王齊麟，北市稱可獲得152.8萬獎金。兩人獎金差距300多萬，台北市長柯文哲表示，不應該戶籍不一樣，獎金不一樣，這沒道理。

但北市府昨天仍加碼，獲頒發國光體育獎章者可獲獎助學金5%當獎勵金，另有一筆為期兩年的訓練助金。至於是否再加碼，柯文哲表示，會再想一想。

舉重女神郭婞淳在奧運為台灣奪下金牌，返抵台灣時與粉絲揮手。（記者葉信菉／攝影）
舉重女神郭婞淳在奧運為台灣奪下金牌，返抵台灣時與粉絲揮手。（記者葉信菉／攝影）

今年拿下奧運舉重冠軍的郭婞淳，台東縣府除依原獎助辦法核發21萬元獎金，台東縣體育處昨專案加碼獎金到100萬元，未來台東選手在國際賽事奪牌，依特殊表現比照辦理。郭拿下冠軍，多出100萬元縣府獎勵金，比拿銀牌設籍台中的楊勇緯少了100萬元。

高雄市也宣布奧運第一至第六名獎勵金翻倍。原本金牌72萬元、銀牌42萬元、銅牌30萬元，奪下東奧羽球銀牌戴資穎的獎勵金從42萬變成84萬元，仍未達楊勇緯的一半。

東京奧運代表隊獲得銀牌的柔道選手楊勇緯（如圖）3日下午凱旋歸國。（記者陳嘉寧／攝...
東京奧運代表隊獲得銀牌的柔道選手楊勇緯（如圖）3日下午凱旋歸國。（記者陳嘉寧／攝影）

新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、苗栗縣長徐耀昌也都宣布加碼鼓勵奪牌選手，但各地加碼金額不同。同樣拿銀牌，新北市的湯智鈞可獲143.2萬元，也比同隊的桃園魏均珩75萬元高，最少的是北市的鄧宇成。

苗栗縣長徐耀昌表示，高球選手潘政琮寫下台灣高球歷史新紀錄，是苗栗之光，除原本40萬獎勵金再加碼60萬元，共100萬元。雲林縣則指出，奧運第一至八名的獎金從原本30萬至1萬元，調整為100萬至5萬元，破奧運紀錄從20萬提高至80萬。

台南市府指出，多個縣市有加碼情況，將專案簽報將獎金提高，金額仍待討論。

屏東縣府稱過去獎勵金額度高於六都，目前暫不調整。新竹縣、市也暫無調整計畫。另嘉義縣市、澎湖縣等均表示，獎金是否調整再研議。

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