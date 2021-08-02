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「菜市場凱」颳起炫風 李智凱爸盼兒再戰巴黎

台灣新聞組╱台北2日電
「鞍馬王子」李智凱（右）在東奧摘銀後激動落淚，與教練林育信（左）緊緊相擁。（特派記者余承翰／東京攝影）
「鞍馬王子」李智凱（右）在東奧摘銀後激動落淚，與教練林育信（左）緊緊相擁。（特派記者余承翰／東京攝影）

從「翻滾吧！男孩」主角到「鞍馬王子」，李智凱不再只是「菜市場凱」，用招牌動作「湯瑪斯迴旋」颳起炫風，在奧運殿堂上與世界頂尖選手較勁，為台灣帶回首面體操獎牌。

李智凱在東奧奪下銀牌，他在出國比賽之前叮嚀家人，暫時不要跟他聯絡，以免影響比賽心情，可見他篤定奪牌的心。當家人從電視看到他鞍馬完美落地，激動得從沙發跳了起來，又叫又跳，喜極而泣，日前小中風的李爸爸更透過落地窗向窗外的媒體比「讚」，隨後說期待兒子再戰巴黎奧運，為國家摘金。

李智凱是宜蘭子弟，在確定奪銀後，他的大姐走到家門口說，當看到第一位出賽的英國選手拿下15.583高分時，心涼了半截， 等到秀出弟弟拿到15.400分時，家人全都跳了起來，這塊獎牌代表台灣的榮耀、更是體操界的榮耀。

六歲開始被啟蒙教練林育信發掘、接觸體操，李智凱靠著體操動作在菜市場幫助媽媽招攬生意，小學開始加入宜蘭縣公正國小體操隊，每周36小時的訓練、反覆受傷，李智凱不以為苦，逐漸開始在大小賽事奪牌。

招牌的「湯瑪斯迴旋」為李智凱帶回銀牌，他形容自己來到「3.0」版本，走過里約奧運的「1.0」、世大運的「2.0」，接下來更要朝「4.0」邁進，重新安排成套動作，要以擊敗本屆金牌、英國惠特洛克為目標。

賽後，李智凱擁抱教練林育信，林育信跟他說了一句：「辛苦了。」

走過19年體操路，李智凱兩度站上五環殿堂，他最想告訴小時候的自己，「謝謝你沒輕易放棄，我才有現在這機會。」

「翻滾吧！男孩」電影主角李智凱轉大人後，在東奧奪銀，成為台灣體操第一人。(本報資...
「翻滾吧！男孩」電影主角李智凱轉大人後，在東奧奪銀，成為台灣體操第一人。(本報資料照片)

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