太魯閣事故將滿4月 台鐵工地防護仍讓專家瞠目結舌

土木專家認為施工處距離軌道太近，應設圍欄，才不會發生東西掉進軌道意外，圖為第三雙溪及新社橋改建工程。（記者葉信菉／攝影）

稻田旁是一整排綠色鐵皮圍籬，這處位在新北市貢寮、鄰近田寮洋濕地的工地，不時有火車呼嘯而過，旁邊架設綠底白字鐵皮看板寫著「鐵路行車安全六年計畫」。沿圍籬走才發現，這項強調「安全」的工程，圍籬只圍了一半，任何人都能輕易踏入散布鋼筋、鷹架的工地。工地緊鄰的，是台鐵 宜蘭線軌道。

8月2日，帶走49條人命與造成無數破碎家庭的太魯閣事故將滿四個月，交通部、鐵道局、台鐵局上緊發條，204件臨軌工程全面停工、加強安全後，僅剩太魯閣事故現場、台東山里邊坡整治兩處尚未復工 。不過，正當202件復工後，記者實際走訪台鐵數個緊鄰軌道的工地，卻仍然發現諸多疑慮。

去年底發生走山事故的猴硐邊坡、太魯閣事故的大清水路段都已有防護圍籬，並讓行經列車減速。但兩處工程之間的「鐵路行車安全六年計畫--第三雙溪及新社橋改建工程」，卻彷彿化外之地。

這裡每天約60班列車經過，東部居民返鄉、北宜之間通勤，都會行經此處。但當採訪團隊與一位不願具名的土木專家抵達現場時，現場工地安全卻讓這名土木專家瞠目結舌。工地、軌道之間，距離不到一步，防護措施，只以兩條斑駁成淡粉紅色的三角旗安全線阻隔。旁邊還有一處以帆布蓋起、布滿黃土的陡坡，顯然這裡曾有小型崩塌。

「工地鬆散程度，非常不可以。」土木專家說，軌道距離工地這麼近，應有實體固體阻絕、鮮明警示顏色、夜間邊界警示燈光，現場卻全沒有，緊鄰軌道的新橋旁鷹架聳立，「一旦強風就有可能掃進軌道路面。」更不用說材料堆置、工區路線與建築區交錯混亂。

採訪團隊現場直擊四班列車未減速駛過。專家指出，列車行經猴硐、大清水隧道都會減速，為何行經第三雙溪橋施工現場不用？此外，軌道坐落在土壤、岩石上，臨軌工程開挖擾動周邊土壤與岩石，都有可能造成上方軌道變形。

對此，台鐵局長杜微回應，此處雖無腹地設置固定式圍欄，工地已有圍欄，不太可能有東西侵入，因此只有警示帶避免人員誤闖。他強調，此處已經鐵道局勘查可復工，安全無虞。交通部政次胡湘麟說，橋上施工確實可能有吊車進入，必須要求落實行前教育 、工地管理，避免機具侵入軌道區域。

台鐵局工務處副處長王兆賢說，外圈鐵皮圍籬圍一半，是因當地是行水區，承包商為了防颱拆掉圍籬，卻沒再補回去。至於監測，王說，工地現場在軌道旁設有沉陷觀測點，會由人員每小時定時到現場觀測，若有位移會通知列車減速或停駛。至於如何確認是否落實定時監測？是否回報並有監督？台鐵則未回應。

對交通部的「安全」之說，土木技師不認同。台北市土木建築學會理事長余烈說，此處軌道每天行駛的是高速經過的太魯閣、普悠瑪號，工地現狀採用鋼板樁擋土，又在離現行鐵路很近的地方深開挖，「省錢，卻是高風險的施工方式」。土木大地技師林軒則說，這類工程必須不間斷密集監測，一旦側向變形必須立刻停駛。